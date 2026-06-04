Millonarios proyectos en Vaca Muerta catapultarán a Argentina como exportador energético

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Natalia Kidd

Buenos Aires, 4 jun (EFE).- Los multimillonarios proyectos de inversión anunciados en Argentina con eje en Vaca Muerta, su colosal formación de hidrocarburos no convencionales, prometen catapultar como exportador energético al país suramericano, que hasta este jueves acogió una conferencia regional de empresas del sector.

Aunque Brasil, México y Venezuela siguen siendo los grandes productores regionales de petróleo, Argentina les ha robado el protagonismo en la octava conferencia de la Asociación de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (Arpel), celebrada esta semana en Buenos Aires.

«Todos hablan de Vaca Muerta. Evidentemente, lo que está pasando en Vaca Muerta sorprende a muchos y muestra un futuro muy promisorio», afirmó al participar de la conferencia Daniel González, secretario de Energía y Minería de Argentina.

Con epicentro en la provincia de Neuquén (suroeste), la ‘joya’ energética de Argentina es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo y allí operan compañías como YPF, Vista, Chevron, Total y PAE, entre otras.

La gigantesca formación, que comenzó a producir hidrocarburos en 2013 de la mano de la argentina YPF, ha recibido desde entonces inversiones por unos 52.000 millones de dólares para su desarrollo.

Trece años después, la producción es récord, lo que ha permitido a Argentina no solo reducir sustancialmente su necesidad de importación de gas en el invierno austral sino también contar con crecientes saldos exportables de hidrocarburos y recuperar el superávit en su balanza energética, que podría llegar a los 24.000 millones de dólares en 2030, según proyecciones del sector.

Roca extraordinaria

En las charlas de café de la cita en Buenos Aires se ha escuchado a ingenieros, empresarios y analistas hablar entre ellos, con entusiasmo, de la «roca extraordinaria» de Vaca Muerta, que ha alcanzado niveles de productividad por pozo mayores a los de cuencas de Estados Unidos.

«El interés por desarrollar Vaca Muerta está más alto que nunca. Ya pasó la etapa de probar que es una cuenca productiva. Los costes operativos son muy competitivos, en línea o mejor que los de Estados Unidos, al igual que la productividad de la roca», señaló a EFE Leonardo De Lella, experto en energía y director gerente y socio de la firma Boston Consulting Group (BCG).

La producción de petróleo de Vaca Muerta ya explica el 68 % del crudo extraído en Argentina, que en abril pasado alcanzó una producción promedio de 893.000 barriles diarios (incluidos 610.664 barriles de crudo no convencional).

«Para 2030, la producción puede llegar a un millón y medio de barriles diarios», señaló a De Lella, uno de los expositores en la conferencia Arpel.

Los planes de inversión se orientan a aumentar la producción y la capacidad de evacuación.

YPF anunció recientemente un proyecto por 25.000 millones de dólares para perforar 1.152 pozos petroleros en Vaca Muerta; la estadounidense Chevron, otro por 13.800 millones de dólares; la colombiana GeoPark, una iniciativa por 1.000 millones; y la argentina Pampa Energía, otra por 4.500 millones.

Además, ocho petroleras construyen, con una inversión de 3.000 millones de dólares, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), orientado a la exportación, mientras que la empresa Oldelval construye otro ducto.

El salto del gas

El gas de Vaca Muerta ya representa el 65 % del total de gas extraído en Argentina, cuya producción fue en abril de 140,5 millones de metros cúbicos diarios (incluidos 91,65 millones de metros cúbicos diarios de gas no convencional), un volumen que ya sitúa al país como el mayor productor de gas de Latinoamérica y que, según De Lella, podría llegar a los 200 millones de metros cúbicos diarios para 2030.

Además de los planes para ampliar la capacidad de los gasoductos de Argentina, con la posibilidad de llegar al sur de Brasil, hay millonarios proyectos para producir urea y otros derivados del gas natural de Vaca Muerta.

Pero es la inminente producción y exportación de gas natural licuado (GNL) lo que permitirá dar un salto de escala a Argentina: el consorcio Southern Energy tiene un marcha un proyecto de este tipo, por 15.000 millones de dólares, e YPF lidera otro, el Argentina LNG, con una inversión total prevista de 50.000 millones.

Según aseguró durante la conferencia el presidente de YPF, Horacio Marín, una vez concretado este proyecto, Argentina será «el sexto o séptimo» mayor exportador mundial de GNL, con colocaciones por 20.000 millones de dólares anuales. EFE

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