Ministra colombiana: Conflictos hacen urgente decidir sobre dependencia de energía fósil

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Jorge Gil Ángel

Bogotá, 22 abr (EFE).- La ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez, asegura en una entrevista con EFE que los conflictos de impacto global, como la guerra en Irán, hacen que sea cada vez más urgente tomar decisiones sobre cesar la dependencia del mundo de la energía fósil.

«Los conflictos bélicos que se asocian al modelo económico de la energía fósil hacen más urgente tomar decisiones sobre la superación de la dependencia frente a esa energía», expresa Vélez, organizadora de la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se realizará del 24 al 29 de abril en la ciudad caribeña de Santa Marta.

La ministra señala que «casi todos los países europeos» advierten de la necesidad de «encontrar energéticos sustitutos» que hagan al mundo menos dependiente de los combustibles fósiles, «no por lo contaminantes, sino porque están asociados a la guerra y porque además eso implica también unas ciertas restricciones de mercado».

«Frente a ese escenario, creo que esta conferencia no puede llegar en mejor momento. Estamos hablando exactamente del tema que atrae todas las agendas políticas a nivel global. Tiene unas dificultades y es que también hay unos intereses económicos de por medio, hay países que tienen un interés en que este conflicto desate una mayor exploración y explotación de hidrocarburos», explica Vélez.

En ese sentido, la ministra subraya que 60 países, «sensatos respecto a lo que el futuro necesita» no sólo en términos ambientales sino de seguridad, se reúnan en Colombia porque «en la medida en que estos conflictos siguen agitándose», las naciones estarán «más vulnerables y susceptibles a que esos conflictos terminen impactando» sus soberanías y deben unirse.

El ejemplo colombiano

La ministra de Ambiente defendió que el Gobierno colombiano llega a la reunión implementando una «transición energética justa», que «no es solamente un cambio de tecnologías en la generación eléctrica», sino también en el «modelo económico y casi que de sociedad que tiene que transformarse».

Según cifras oficiales, las energías limpias ya representan el 15,6 % de la matriz eléctrica colombiana, impulsada principalmente por el crecimiento de la producción eólica y solar tras el cese de las exploraciones de petróleo y gas.

«Esa participación va muy bien, fue una decisión acertada que estuvimos dispuestos a ejecutar. Sin embargo, esto no es lo único porque otro de los componentes clave ha sido la superación del extractivismo, que lo concebimos como una economía que depende de una industria extractiva tradicional, particularmente el carbón y el petróleo», detalla Vélez.

La ministra destaca que esto ha llevado a una «aceleración de otras economías productivas», como el turismo, la producción de alimentos y la agroindustria.

Sin embargo, la alta funcionaria considera que hay «desafíos en términos de descarbonización» por sectores «difíciles» y «lentos», como el de transporte.

«Este Gobierno ha tomado una decisión que ninguno otro tomó antes, que es por ejemplo hablar del transporte masivo en términos de trenes, ojalá eléctricos. Esta es una novedad que yo creo que le va a dar al país en algunos años la posibilidad de descarbonizar el sector de transporte, que es el que más contamina en términos de emisiones de gases de efecto invernadero», resalta.

Propuestas de Colombia

Como parte de las propuestas de Colombia, como organizadora de la conferencia junto con Países Bajos, será lanzado un «panel científico dedicado a transición energética», que hablará de «todos los temas de cambio climático», como «mitigación y resiliencia, otro tipo de conceptos que han ido tomando una gran relevancia en la agenda de los científicos».

«Este panel se dedica a ayudarle a los países y a las coaliciones a pensar en transición energética, entonces creo que es muy importante, es un gran legado que dejará la conferencia», expresa Vélez.

Igualmente, de la reunión saldrá «un reporte», que «no es una declaración», en la que se sistematizarán «todos los debates que se han dado desde la sociedad civil, desde los diferentes sectores y que los países traemos en términos de contribución».

«Ese reporte se va a entregar a la COP 30 y a la COP 31 como parte de los insumos para sus temas y sus debates a futuro», añade la ministra.

Finalmente, Vélez destaca que si bien el evento no resolverá «el problema de la eliminación de los combustibles fósiles en una primera conferencia», supondrá «un gran hito» que propiciará el inicio de la articulación entre los países para enfrentar este problema. EFE

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(foto)(video)

La Agencia EFE contó con la ayuda del Ministerio de Ambiente de Colombia para la difusión de este contenido.