Ministro alemán «toma nota» del fallo que prohibe cautelarmente llamar «extremista» a AfD

Berlín, 26 feb (EFE).- El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, «toma nota» de la decisión judicial que prohibió este jueves a los servicios secretos clasificar al partido Alternativa para Alemania (AfD) como «caso probado de extremismo de derechas» hasta que no concluya la causa principal pendiente.

El Tribunal Administrativo de Colonia resolvió este jueves que los servicios secretos del interior deben abstenerse de aplicar esa clasificación, adoptada en mayo pasado tras años de investigación, hasta que no se resuelva la causa principal para lo que todavía no hay fecha.

«Es importante resaltar que el tribunal constató que hay tendencias y metas dentro del partido que son anticonstitucionales aunque estas no permitan de momento sacar una conclusión sobre la totalidad de la formación», dijo Dobdrindt.

Por ello, dijo, AfD seguirá siendo tratado como «caso de sospecha» y no como «caso seguro» de extremismo».

Por otra parte, Dobrindt señaló que la decisión muestra lo difícil que sería tener éxito en un proceso para prohibir a la AfD por lo que reiteró su convicción de que ese partido tiene que ser derrotado a través de una buena acción de Gobierno y no a través de recursos en los tribunales.

«He dicho varias veces que hay que hacer irrelevante a la AfD a través de la acción de Gobierno y no tratar de prohibirlo. La decisión de hoy nos muestra cuan difícil es lograr su clasificación como extremista con plena seguridad, lo que da una idea de lo difícil que sería un proceso de prohibición», aseguró.

Al ser preguntado acerca de si mantenía su estimación personal de que AfD es extremista tras la decisión, dijo que su criterio no ha cambiado, pero que por respeto al tribunal no iba a extenderse en explicaciones al respecto. EFE

