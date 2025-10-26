Ministro de Defensa asegura que cada miliciano hace de Venezuela una «patria inexpugnable»

Caracas, 26 oct (EFE).- El titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este domingo que cada miliciano, con «su misión, con su arma y con su espacio físico» asignado, hace de la nación una «patria inexpugnable», en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, lo que el chavismo denuncia como una «amenaza» para propiciar un «cambio de régimen».

«Es un territorio que, definitivamente, se ha hecho inexpugnable, porque en cada uno de esos espacios estará un miliciano, una miliciana, con su misión, con su arma y con su espacio físico para defender esta patria», expresó en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

El ministro aseguró que «si algo» se ha desarrollado en «estas 10 semanas de preparación ha sido, precisamente, la Milicia Bolivariana», a la que describió como el «arma estratégica» de Venezuela.

Además, aseguró que la Milicia «continúa su preparación en todo el territorio nacional»: hoy «en las costas y en las montañas, mañana en los ríos y en las sabanas» y en «donde sea necesario».

Según cifras oficiales, 6,2 millones de ciudadanos están alistados en la Milicia «como parte del sistema integral de defensa».

El viernes, Padrino López aseguró que su país sigue preparándose ante un despliegue militar que se acerca «cada día más» a las costas de la nación suramericana y que los militares venezolanos se mantienen «inquebrantables, decididos y muy definidos a seguir defendiendo cada centímetro» del territorio.

Estas declaraciones las dio después de que el Pentágono anunciara el envío a aguas del Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, en medio de la tensión con Caracas.

El Gerald Ford y su grupo de ataque se unieron de este modo al contingente desplegado desde el verano por el Pentágono en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

La movilización incluye tres buques de asalto y transporte anfibio, aviones de combate F-35B, aviones de patrulla P-8 y drones MQ-9, que operan desde una base en Puerto Rico.

Este domingo, el destructor USS Gravely, de la Armada de EE.UU., arribó a Trinidad y Tobago para llevar a cabo ejercicios militares durante varios días.

Desde el pasado jueves, miembros de la Fuerza Armada venezolana, junto a milicianos y cuerpos policiales, se desplegaron en las costas del país para unos ejercicios de 72 horas, según anunció entonces el presidente Nicolás Maduro.EFE

