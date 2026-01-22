Ministro de Defensa danés dice que su país está en una mejor posición tras el preacuerdo

Copenhague, 22 ene (EFE).- El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, afirmó este jueves que su país ha mejorado su situación tras el preacuerdo sobre el territorio autónomo danés de Groenlandia alcanzado el miércoles entre el secretario de general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Hoy estamos en una posición claramente mejor que ayer. Estoy muy contento con ello», manifestó en su cuenta de X Poulsen, al reaccionar al resultado de la reunión que mantuvieron el miércoles Rutte y Trump sobre la seguridad en el Ártico y en la que ambos forjaron un preacuerdo en los márgenes del Foro Económico de Davos.

«Sin duda, habrá más conversaciones difíciles con los estadounidenses tras la reunión del miércoles entre el secretario general de la OTAN, Mark Rutte y Trump», señaló el titular de Defensa danés, que ha visto cómo el presidente estadounidense ha presionado en las últimas semanas por hacerse con el control de Groenlandia por motivos de seguridad.

«Rutte no puede negociar un acuerdo en nombre de Dinamarca o Groenlandia, pero mi impresión es que ha trabajado lealmente por la cohesión de la OTAN, y es muy positivo que la OTAN vaya a hacer ahora más por reforzar la seguridad en el Ártico y sus alrededores», abundó Poulsen.

El ministro danés aludía así a uno de los pilares que, según ha trascendido en medios alemanes como el diario ‘Die Welt’ o la revista ‘Der Spiegel’, componen el preacuerdo alcanzado entre Rutte y Trump.

Dicho entendimiento, consistiría en cuatro pilares, que incluyen la retirada de la amenaza de los aranceles, la renegociación del acuerdo de estacionamiento de tropas estadounidenses en la isla ártica de 1951 para crear el escudo antimisiles ‘Cúpula Dorada’ de Trump, el control estadounidense de inversiones en el territorio autónomo danés y el compromiso de los aliados europeos de hacer más por la seguridad de la región ártica.

Poulsen también recordó que él estuvo en contacto varias veces con Rutte, después de que el responsable de la Alianza Atlántica hablara con Trump.

«Estas conversaciones surgieron de forma natural después de que mi colega groenlandesa, Vivian Motzfeldt, y yo tuviéramos el lunes una larga y muy constructiva reunión con el jefe de la OTAN» en Bruselas, dijo el ministro.

«En ella, le explicamos a Mark Rutte las líneas rojas del Reino y creo que nuestra reunión fue muy útil para que Rutte comprendiera la posición del Reino», subrayó. EFE

