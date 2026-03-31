Ministro de Hacienda de Colombia se retira de discusión sobre alza de las tasas de interés

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Bogotá, 31 mar (EFE).- El ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila Plazas, se retiró este martes de reunión de la Junta Directiva del Banco de la República (autoridad monetaria), en rechazo a la propuesta de subir en cien puntos básicos la tasa de interés, para fijarla en el 11,25 % y de esta forma mantener a raya la inflación.

«Consideramos que esta propuesta presentada por estos cuatro miembros de la Junta Directiva del Banco de la República afecta de manera sensible y sostenida el esfuerzo de mantener la senda del crecimiento económico que se ha venido dando en el país», manifestó Ávila en una rueda de prensa.

La junta Directiva del Banco de la República se reunió este martes en Bogotá para examinar la política monetaria y decidir si se mantenía o alteraba la tasa básica, que desde enero pasado está en el 10,25 %.

Según el ministro, la propuesta de subir la tasa de interés de referencia al 11,25 % es contraria a la realidad económica del país y consideró «un despropósito» plantear el alza de los tipos en un momento complicado para la economía mundial.

«Hoy han llegado a un exceso en la búsqueda de esa manera de interpretar la realidad del país, proponiendo un incremento adicional de cien puntos en la tasa de referencia, con lo cual van a afectar de manera sostenida y significativa las dinámicas de la economía del país», agregó.

Por eso, «el Ministerio ha tomado la decisión de retirarse de la Junta Directiva que realiza en el día de hoy el Banco de la República y establecer claramente (…) una distancia significativa que solamente será reconsiderada en la medida en que el Banco de la República entienda que tiene que haber una coherencia con la realidad económica del país», subrayó Ávila.

Desde hace meses el presidente colombiano, Gustavo Petro, reclama al Banco de la República una política monetaria más flexible para que los altos intereses no frenen la economía nacional.

Según Ávila, el Banco de la República, que es una institución independiente, «pretende defender unos intereses particulares», en especial del sector bancario, «haciendo abstracción de la economía colombiana».

Ante esa situación, el titular de Hacienda dijo que es necesario «convocar a la sociedad a un gran debate público sobre la política económica y el funcionamiento de la Junta Directiva del Banco de la República. EFE

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