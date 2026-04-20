Ministro niega que el «boom económico» que tuvo Bolivia fue por la nacionalización del gas

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La Paz, 20 abr (EFE).- El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Mauricio Medinaceli, sostuvo que el «boom económico» que tuvo su país hasta 2014 no fue por la nacionalización de los hidrocarburos decretada por el Gobierno de Evo Morales, sino por lo establecido en el contrato negociado con Brasil entre 1974 y 1999.

En una entrevista con EFE, Medinaceli señaló que hay que «desmitificar» los efectos de la nacionalización dispuesta en mayo de 2006 por Morales (2006-2019), quien siempre ha asegurado que gracias a esa medida la economía boliviana tuvo un crecimiento inusual durante su Gobierno.

«Todo el ‘boom’ económico que tuvo Bolivia y todo el ‘boom’ del sector hidrocarburos no responde a la nacionalización. Responde al contrato de exportación de gas natural Bolivia-Brasil. Ese contrato comenzó a discutirse en 1974 y culmina en 1999», sostuvo el ministro.

Como resultado de esos 25 años de negociación, Bolivia empezó a exportar gas natural a Brasil en 1999 con un precio de un dólar por millón de unidades térmicas británicas (BTU, en inglés), pero también se acordó que ese coste estuviera vinculado al del petróleo, explicó.

Según Medinaceli, Morales asumió la Presidencia en 2006 con ese contrato ya firmado y en los siguientes años, «disfruta precios no de un dólar por millón de BTU (…), sino de 8 dólares por millón de BTU».

«Entonces (ese gobierno) no solamente tiene la ventaja de haber cosechado todo lo que se trabajó en el pasado, sino que esa cosecha se vendió al precio más alto posible, porque el crudo llegó a más de 100 dólares», remarcó.

El ministro afirmó que lo que en realidad le generó al país los ingresos por la venta de gas no fue la nacionalización, sino el impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) aprobado en la ley 3058 que entró en vigencia en mayo de 2005.

Ese impuesto, según Medinaceli, fue «ciego» y tiene «cosas positivas y negativas».

«Lo positivo es que recaudó una cantidad de dinero impensable. Lo negativo es que desincentivó completamente la inversión en exploración. Entonces, por eso es que ahora estamos donde estamos», agregó.

El gas fue el sustento de la economía boliviana hasta hace unos años, pero su producción cayó de un volumen histórico de 61 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) en 2014 a 26 millones en enero.

Como consecuencia, el país comenzó a percibir menos ingresos por la venta de hidrocarburos, y pasó de alcanzar un valor histórico de 6.113 millones de dólares en exportaciones en 2013, a 1.076,8 millones en 2025.

Además, las reservas probadas de gas natural se sitúan en 3,7 trillones de pies cúbicos (TCF, en inglés), frente a los 10,7 TCF reportados en 2017.

Los principales mercados del gas boliviano fueron Brasil y Argentina, pero desde septiembre de 2024 cesó la exportación del hidrocarburos al mercado argentino.

La semana pasada, el presidente Rodrigo Paz sostuvo que la nacionalización de los hidrocarburos no dio los resultados prometidos entonces y, por contra, se agotaron los recursos naturales y la economía del país está «quebrada».

El Ejecutivo prevé enviar al Legislativo próximamente una nueva ley de hidrocarburos para que Bolivia recupere su condición de país productor mediante un modelo en el que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) opere con inversores privados, tanto nacionales como internacionales. EFE

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