The Swiss voice in the world since 1935

Ministros de Defensa de Alemania y España se reúnen con Ucrania y la OTAN en su agenda

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Madrid, 28 ago (EFE).- Los ministros de Defensa de Alemania y España, Boris Pistorius y Margarita Robles, respectivamente, se reúnen en Berlín este jueves para poner sobre la mesa cuestiones como la invasión de Ucrania o la OTAN.

También la industria de defensa española y sus capacidades será uno de los temas fundamentales del encuentro, por lo que Robles estará acompañada de la secretaria de Estado Amparo Valcarce, según han transmitido a EFE fuentes del Ministerio de Defensa de España.

La conversación intentará subrayar la necesidad de una paz justa y duradera en Ucrania, así como «la importante aportación de España a las misiones OTAN» y la «fiabilidad y responsabilidad» del país como socio en la coyuntura internacional actual.

Robles trasladará a Pistorius que España cuenta «con unas Fuerzas Armadas envidiables, con una preparación y una seriedad que son objeto de elogio allí donde están y cuyo trabajo sirve de ejemplo y modelo para otros países». EFE

jhv/rfg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR