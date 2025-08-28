Ministros de Defensa de Alemania y España se reúnen con Ucrania y la OTAN en su agenda
Madrid, 28 ago (EFE).- Los ministros de Defensa de Alemania y España, Boris Pistorius y Margarita Robles, respectivamente, se reúnen en Berlín este jueves para poner sobre la mesa cuestiones como la invasión de Ucrania o la OTAN.
También la industria de defensa española y sus capacidades será uno de los temas fundamentales del encuentro, por lo que Robles estará acompañada de la secretaria de Estado Amparo Valcarce, según han transmitido a EFE fuentes del Ministerio de Defensa de España.
La conversación intentará subrayar la necesidad de una paz justa y duradera en Ucrania, así como «la importante aportación de España a las misiones OTAN» y la «fiabilidad y responsabilidad» del país como socio en la coyuntura internacional actual.
Robles trasladará a Pistorius que España cuenta «con unas Fuerzas Armadas envidiables, con una preparación y una seriedad que son objeto de elogio allí donde están y cuyo trabajo sirve de ejemplo y modelo para otros países». EFE
