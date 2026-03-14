Misiles y explosiones: un marinero relata su día a día en su barco atrapado en el Golfo

afp_tickers

3 minutos

«Estoy preocupado», afirmó a AFP el viernes un marinero atrapado en el Golfo, cuyo barco no puede atravesar el estrecho de Ormuz, bloqueado desde hace casi dos semanas tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

«Desde el barco puedo ver cada día lanzamientos de misiles, escuchar explosiones, y me siento en peligro», afirmó Wang Shang, de 32 años.

Ciudadano chino originario de la provincia central de Henan, sin salida al mar, trabaja en un buque extranjero utilizado para transportar gas licuado de petróleo procedente de esta región rica en energía.

Desde que la navegación de entrada y salida del Golfo prácticamente se detuvo, Wang comparte sus experiencias publicando videos en Douyin, versión china de TikTok.

«Por ahora no podemos irnos. Si quisiéramos partir, sería imposible», detalla.

En un video del 28 de febrero —el día en que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra— se muestra el receptor del barco mientras las autoridades iraníes declaran cerrado el estrecho.

«Atención a todos los barcos, aquí la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Para su información el estrecho de Ormuz queda… toda navegación por el estrecho de Ormuz queda prohibida a partir de ahora», se oye advertir con voz severa.

AFP no revela el nombre del barco de Wang a petición suya.

– La situación no mejorará pronto –

Los datos de seguimiento de buques coinciden con su descripción de la ubicación en aguas situadas aproximadamente a 30 millas náuticas al norte de Dubái.

«Estoy preocupado porque ayer la sala de máquinas de un barco fue alcanzada por un dron iraní a solo dos millas náuticas de mi embarcación, es decir aproximadamente 3.600 metros, lo cual está muy cerca», comentó.

La AFP no pudo verificar de manera independiente la causa del incidente.

Wang afirmó que el barco fue alcanzado antes del amanecer del jueves. Grabó un video de la embarcación cuando ya había luz, con humo negro aún saliendo de uno de sus lados.

También relató a AFP que el barco afectado es el «Source Blessing», un buque portacontenedores con bandera de Liberia y casco negro.

Los armadores alemanes Hapag Lloyd informaron el jueves que el «Source Blessing» se incendió después de haber sido «alcanzado por metralla» durante la noche, y añadieron que nadie resultó herido.

Un portavoz de la compañía indicó que la empresa «no sabe de dónde provino (la metralla), si fue de un cohete, de un dron u otro tipo de munición».

Wang afirmó que no espera que la situación mejore pronto. Inclusive subrayó haber oído que tripulantes de otros barcos están recibiendo el doble de salario durante la crisis.

«Pero en nuestro barco ni siquiera puedo confirmar si recibiremos el bono de guerra. Y si lo obtenemos, escuché que sería de solo 700 dólares, lo cual es muy poco. Siento que los riesgos que estoy asumiendo no son proporcionales a los ingresos que recibo», destacó.

ac-pfc/pbt/fox/mab/al