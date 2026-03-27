Monsieur Periné y Carlos Vives lanzan ‘El avión’, una canción que aborda la migración

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Bogotá, 26 mar (EFE).- La banda colombiana Monsieur Periné lanzó este jueves en colaboración con Carlos Vives el sencillo ‘El avión’, una canción que aborda la experiencia migrante a través de la metáfora del viaje.

El tema, que hará parte del próximo álbum del grupo, ‘Instrucciones para ser feliz’, con lanzamiento previsto para el 30 de abril, combina pop latino con ritmos caribeños y propone una reflexión sobre las decisiones de migrar y los riesgos asociados a cruzar fronteras.

«Muchas veces las decisiones de migrar no tienen que ver solo con papeles o fronteras, sino con lo que uno lleva en el corazón y con la búsqueda de una vida mejor», señaló la vocalista de Monsieur Periné, Catalina García, citada en un comunicado de la oficina de prensa de los artistas.

La canción plantea una mirada sobre el costo emocional de la migración, al tiempo que resalta la libertad y la importancia de aprovechar las oportunidades.

Sobre la colaboración, Carlos Vives destacó que se trató de un proceso creativo «muy divertido» y calificó el tema como «alegre y especial».

«Cuando ellos trajeron ‘El avión’, enseguida sentimos que tenía algo especial. Nos sumamos a la canción con mucha alegría; fue un proceso creativo muy divertido que se siente tanto en la música como en el video. Es una canción muy alegre, muy rumbera y muy especial para nosotros», expresó Carlos Vives, citado en el comunicado.

El lanzamiento está acompañado de un video oficial producido por la firma caleña La Ruta, que refuerza el concepto del viaje como eje narrativo. EFE

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