Monterrey elimina al América con gol del argentino Berterame y es el primer semifinalista

2 minutos

México, 29 nov (EFE).- El argentino Germán Berterame anotó un gol de cabeza en el tiempo de descuento para convertir este sábado a Monterrey en el primer semifinalista del Apertura del fútbol mexicano, al perder 1-2 el duelo contra el América y ganar la serie de cuartos de final por 3-2.

Después de que Monterrey ganó por 2-0 el partido de ida, Alejandro Zendejas y el colombiano José Raúl Zúñiga anotaron por las Águilas, en tanto Berterame descontó por los regios, que jugaron con pundonor la última parte del duelo con un hombre menos en la cancha.

En su estadio, las Águilas salieron en busca de los goles que necesitaban para clasificarse a la semifinal, pero los Rayados mantuvieron el orden y en el primer minuto estuvieron cerca de tomar ventaja.

Jesús M. Corona aprovechó un error de Kevin Álvarez y quedó frente al arco, pero el guardameta Ángel Malagón salvó a América.

Con el español Sergio Ramos de líder en la defensa, Monterrey se plantó bien sin dejar de atacar. Sin embargo, cuando más maniatados parecían los azulcremas, Zendejas disparó de zurda desde fuera del ángulo y puso el 1-0.

Los Rayados presionaron en busca de la igualada; dejaron espacios y en el 45+2 estuvieron cerca de llevarse un segundo gol con un disparo del uruguayo Rodrigo Aguirre, al palo.

Después de un primer tiempo jugado a ritmo de vértigo, la segunda parte continuó con ambos cuadros volcados al ataque.

Otra vez Monterrey aguantó bien y de nuevo América se sacudió la presión y en el 59 puso el 2-0 con un gol de derecha que en ese momento empató la serie y metió a las Águilas en la semifinal por haber terminado mejor en la fase regular.

América siguió adelante, merodeó el área rival y en el 84 se quedó con un hombre más en la cancha por la expulsión de Jorge Rodríguez.

Cuando las Águilas tenían todo a favor, Berterame apareció en el 90+3 y de cabeza anotó el 1-2 que puso la serie 3-2 en favor de los Rayados, clasificados a la fase de los cuatro mejores.

Hoy el campeón Toluca recibirá al Juárez FC, al que derrotó 1-2 en el duelo de ida, y el Tijuana visitará al Tigres UANL, al que goleó por 3-0 el pasado miércoles.

Toluca tiene todo a favor para eliminar a su rival que necesita ganar por dos anotaciones para acceder a la semifinal, en tanto Tigres debe golear por tres goles o más para seguir vivo.

Mañana Cruz Azul recibirá al Guadalajara, con el que empató sin goles el jueves pasado. EFE

