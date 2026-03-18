Monterrey lidera el Clausura femenino en México

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México, 17 mar (EFE).- Monterrey, que goleó por 0-3 al Atlas, se mantiene como líder del torneo Clausura femenino en México en el que Diana Ordóñez, de Tigres, domina la clasificación de al cabo de la duodécima jornada.

Monterrey, dirigido por la francesa Amandine Miquel, dominó este martes a placer al Atlas con anotaciones de Nicole Pérez, Christina Burkenroad y la colombiana Marcela Restrepo.

Monterrey se mantuvo como el único invicto del campeonato con 10 victorias, dos empates y 32 puntos, cinco más que las Tuzas de Pachuca, el campeón Tigres UANL y el América.

En la jornada dominical, las Tuzas empataron 1-1 con Guadalajara, un resultado que perjudicó a ambas. Jasmine Casarez anotó por Guadalajara y Charlyn Corral empató al cobrar un penalti.

Poco después, Diana Ordóñez convirtió tres goles para quedar sola como líder de las anotadoras, y guiar a Tigres a una goleada por 6-0 sobre Querétaro.

Ordóñez, con sus tres goles, María Fernanda Elizondo, con dos y la brasileña Jheniffer Cordinali reflejaron en el marcador la superioridad de las monarcas de liga.

La jugadora de Tigres suma 14 dianas, dos más que Corral y tres sobre la francesa Eugenie Le Sommer, del Toluca.

En otro encuentros del domingo, la brasileña Geyse Da Silva y Kimberly Rodríguez anotaron un gol cada una para darle al América un triunfo por 2-0 sobre el Toluca, el Juárez FC superó por 0-2 al Puebla, Mazatlán superó por 1-3 al León, en tanto Necaxa empató 1-1 con el San Luis.

Hoy el Cruz Azul le ganó por 0-2 al Santos Laguna y Tijuana, por 2-1 a las Pumas UNAM

El Clausura se reanudará con la decimotercera jornada, de viernes a lunes próximos.

– Partidos de la decimotercera jornada:

20.03: Toluca-Necaxa y Monterrey-Guadalajara.

21.03: Cruz Azul-Mazatlán, Juárez-Santos Laguna y Querétaro-Tijuana.

22.03: Puebla-América, Pumas-Pachuca y San Luis-Tigres.

23.03: León-Atlas. EFE

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