Monusco condena ataques de rebeldes ligados al EI que dejaron 89 muertos en este de la RDC

3 minutos

Nairobi, 21 nov (EFE).- La misión de paz de la ONU en la República Democrática del Congo (RDC) condenó este viernes los ataques perpetrados en el este del país por las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), grupo rebelde de lazos difusos con el Estado Islámico (EI), que dejaron al menos 89 civiles muertos.

Según la misión paz de la ONU (Monusco), unos 17 civiles fueron asesinados el 14 de noviembre dentro de un centro de salud de Biambwe, gestionado por la Iglesia Católica, en la provincia de Kivu del Norte.

Entre las víctimas había mujeres y niños que se encontraban en el ala de maternidad, mientras que cuatro salas del hospital fueron incendiadas.

Sin embargo, el presidente de la sociedad civil del territorio de Lubero, donde tuvieron lugar los hechos, Mohindo Taufeni, declaró a EFE que contabilizaron hasta 28 cuerpos en los alrededores “porque los milicianos de las ADF mataron (civiles) al pasar por el centro de salud”.

De acuerdo con la Monusco, entre los 89 civiles asesinados en ataques ocurridos entre el 13 y 19 de este mes, se encontraron los cuerpos de unas 20 mujeres y un número indeterminado de niños.

“Monusco transmite sus más sinceras condolencias a las familias y comunidades afectadas y expresa la solidaridad de Naciones Unidas con todos los afectados”, afirmó el representante adjunto del secretario general en el RDC y jefe en funciones de la misión, Bruno Lemarquis, en un comunicado.

“La misión recuerda que la violencia cometida contra civiles, incluidos los centros médicos, puede constituir crímenes de guerra y graves violaciones del derecho internacional humanitario”, añadió.

Las incursiones también se extendieron a otras siete localidades de Kivu del Norte, cuyos habitantes sufrieron secuestros, saqueos de suministros médicos, quema y destrucción de propiedades pertenecientes a comunidades, que ya se encontraban en un situación de vulnerabilidad.

La misión de la ONU aseguró que trabaja en coordinación con las autoridades gubernamentales, las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), socios regionales y actores locales para enfrentar a las milicias armadas.

“La Monusco insta a las autoridades congoleñas a que inicien de inmediato investigaciones independientes y creíbles para identificar a los autores y cómplices de estas masacres y llevarlos ante la justicia”, concluyó el documento.

Las ADF son un grupo rebelde de origen ugandés, con bases en Kivu del Norte y la vecina Ituri, y tienen una posible vinculación con el EI, que en ocasiones se responsabiliza de sus ataques.

Las autoridades de Uganda han acusado al grupo de organizar ataques dentro de su territorio, incluidos dos atentados suicidas en Kampala en noviembre de 2021 y asesinatos a altos funcionarios por parte de motoristas armados.

Tras esos atentados, los ejércitos de la RDC y Uganda iniciaron una operaciones conjuntas en suelo congoleño para eliminar a las ADF, pero los ataques continúan.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la Monusco. EFE

aam/fpa