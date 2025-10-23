Moody’s: aprobación de Revolut México, positivo para sistema bancario y para competencia

2 minutos

Ciudad de México, 23 oct (EFE).- La aprobación de Revolut México para iniciar operaciones como banco «es positivo para el sistema bancario nacional, ya que fomenta la competencia, especialmente en el segmento digital», indicó Moody’s Local México, la agencia de calificación crediticia doméstica de la calificadora.

En un informe publicado este jueves, Moody’s Local México señala que con la aprobación, Revolut México se convierte así en el primer banco digital independiente en completar el proceso regulatorio de licencia bancaria «desde cero» en México.

El informe ‘La llegada de Revolut: Mayor competencia en la banca digital mexicana’, recordó que el pasado 20 de octubre, Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple (Revolut México) recibió la autorización del regulador mexicano para operar como banco múltiple en el país.

«Aunque no se espera que el banco inicie la colocación de créditos en los próximos meses, este hecho representa un nuevo jugador en el sistema bancario que buscará competir en el segmento de neobancos contra bancos tradicionales», apunto Moody’s.

Añadió que se prevé que nuevos jugadores ingresen al mercado en 2026, tras haber solicitado licencias bancarias o estar pendientes de autorización para comenzar operaciones.

La calificadora dijo que a través de innovación y eficiencia operativa, Revolut buscará facilitar el acceso a servicios financieros digitales como cambio de divisas, transferencias, pagos, ahorro y préstamos, contribuyendo a una mayor inclusión financiera, que al cierre de 2024 alcanzaba solo al 76,5 % de la población.

Como fintech británica, Revolut inició operaciones como una aplicación para transferencias y cambio de divisas. Actualmente, su estrategia en México «se centra en remesas entre México y Estados Unidos, operaciones en divisas, transferencias internacionales y captación de depósitos», señaló el reporte

Moody´s explicó que al integrarse al sistema bancario, Revolut México contará con la protección del seguro de depósitos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que cubre hasta 400.000 UDI (Unidades de Inversión, aproximadamente 3.42 millones de pesos (unos 186.000 dólares) a octubre de 2025), brindando respaldo a la mayoría de los depositantes minoristas.

Además, apuntó la calificadora, tendrá acceso a la gama completa de productos y servicios financieros permitidos por la regulación, así como al mercado interbancario y a las facilidades de liquidez del Banco Central. EFE

jmrg/csr/nvm