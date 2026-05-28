Moody’s ve a Pemex dependiente del Gobierno y del mercado hasta 2028

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Ciudad de México, 28 may (EFE).- Petróleos Mexicanos (Pemex) mantendrá altas necesidades financieras hasta al menos 2028 y seguirá dependiendo del respaldo del Gobierno y del acceso al mercado para cumplir sus obligaciones, advirtió Moody’s Ratings.

En un reporte sobre la petrolera estatal mexicana, calificada con ‘B1’ y perspectiva estable, la agencia señaló que el apoyo federal continuará durante la actual Administración, que concluye en 2030, pero no compensará por completo los crecientes riesgos operativos de la compañía.

Moody’s sostuvo que Pemex conservará un flujo de caja libre negativo hasta 2028 por su débil desempeño operativo y su limitada generación interna de efectivo, en medio de vencimientos de deuda todavía elevados.

La calificadora recordó que el Gobierno mexicano respaldó a Pemex en 2025 con más de 40.000 millones de dólares en intervenciones financieras, principalmente para reducir deuda y atender obligaciones con proveedores.

Además, el presupuesto federal de 2026 contempla cerca de 14.000 millones de dólares para cubrir vencimientos de corto plazo de la petrolera, según el documento.

Pese a ello, Moody’s anticipó que la empresa seguirá requiriendo apoyo para sus necesidades de refinanciamiento y operación entre 2026 y 2028, periodo en el que estima una inversión de capital promedio de 11.000 millones de dólares anuales.

La agencia también señaló que bancos de desarrollo, como Banobras, están disponibles para aportar financiamiento adicional, en particular para apoyar pagos a proveedores, lo que refleja la importancia sistémica de Pemex para México.

El reporte advierte que la capacidad de Pemex para cumplir sus obligaciones financieras dependerá tanto del respaldo gubernamental como de un acceso constante a financiamiento en los mercados.

Moody’s destacó que Pemex logró colocar deuda en el mercado local en 2026, lo que muestra apetito de los inversionistas por su crédito, y prevé que la empresa probablemente vuelva al mercado nacional en la segunda mitad del año por un monto similar a su emisión reciente de unos 1.700 millones de dólares.

Sin embargo, la agencia consideró incierto el momento de un eventual regreso a los mercados internacionales.

La calificadora añadió que Pemex logró acceder al mercado local en 2026 y probablemente volverá a hacerlo en la segunda mitad del año, aunque sus emisiones se usarían sobre todo para refinanciar obligaciones, no para financiar inversión productiva. EFE

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