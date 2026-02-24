Morat agota las entradas de 24 conciertos en Colombia, Chile, Argentina y España

2 minutos

Bogotá, 24 feb (EFE).- La banda colombiana Morat anunció que 24 conciertos de su gira mundial ‘Ya es mañana’, prevista para 2026, agotaron las entradas en ciudades como Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Madrid y Barcelona.

El grupo, originario de Bogotá y considerado uno de los referentes del pop latino, confirmó que los seis conciertos previstos en el Movistar Arena de la capital colombiana, el 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto de 2026, ya no tienen entradas disponibles, según un comunicado de su equipo de prensa.

En Chile, Morat ofrecerá cinco conciertos en el Movistar Arena de Santiago, el 8, 9, 10, 14 y 15 de septiembre, después de que la alta demanda llevara a abrir nuevas fechas, algo que también sucedió en Argentina, donde la banda agotó las entradas para sus presentaciones del 24, 25, 26 y 29 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La gira continuará en España, donde el grupo actuará en algunas de las principales arenas del país, como el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 16 y 17 de octubre; el Navarra Arena de Pamplona, el 21 de octubre; el Roig Arena de Valencia, el 23 de octubre; el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en Sevilla, el 25 de octubre, y el Movistar Arena de Madrid, donde tiene previstas cuatro fechas, el 27, 28, 30 y 31 de octubre.

Según la información difundida por el equipo de la banda, la gira «es la confirmación de que Morat ha trascendido la categoría de fenómeno juvenil para convertirse en una de las agrupaciones más importantes del pop latino contemporáneo».

La banda también anunció que este jueves 26 de febrero lanzará su nuevo sencillo, titulado ‘Tu cárcel’, que formará parte de su próxima etapa musical.

Formada en 2011, Morat ha construido una carrera internacional con canciones como ‘Cómo te atreves’, ‘Besos en guerra’ y ‘Cuando nadie ve’, y se ha consolidado como una de las agrupaciones latinoamericanas con mayor presencia en escenarios internacionales. EFE

