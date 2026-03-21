Moscovitas observan auroras boreales durante intensa tormenta magnética

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Moscú, 21 mar (EFE).- Los moscovitas y habitantes de las regiones de Vladímir, Smolensk y Leningrado pudieron observar anoche auroras boreales provocadas por una intensa tormenta magnética, según informó hoy el meteorólogo del Centro Fobos, Mijaíl Leus.

«Pasada la medianoche la intensidad de la tormenta magnética continuó creciendo y en nuestro planeta se observó una potente tormenta magnética de nivel G3, que continúa en estos momentos», escribió en Telegram.

Muchos moscovitas pudieron ver y fotografiar este fenómeno, cuyas imágenes inundaron las redes sociales.

Según el especialista, «la tormenta magnética estuvo acompañada de auroras boreales, que fueron vistas incluso en las regiones de Moscú, Vladímir y Smolensk».

El nivel G3 implica la posibilidad de afecciones en los sistemas energéticos, incluyendo falsas alarmas en los sistemas de alerta y daños a los acumuladores.

También incide en los sistemas de comunicación satelital y radial.

Según el Laboratorio de Astronomía Solar ruso (XRAS), «el campo magnético de la Tierra contuvo el viento solar cuanto pudo, pero sus fuerzas no son infinitas».

«Veinte horas después de la llegada de la nube de plaza a la Tierra comenzó la tormenta magnética. Se registran intensas auroras boreales (al nivel máximo), pero el centro de mayor intensidad ya se desplazó en dirección a Europa», señaló la institución en Telegram.

El XRAS llamó a sus lectores a enviar fotos del fenómeno, a lo cual estos respondieron con una avalancha de imágenes de las auroras boreales desde diversos puntos de la zona europea de Rusia, incluyendo la región de Moscú y Leningrado. EFE

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