Motagua pierde ante Marathón su primer partido dirigido por español Javier López

1 minuto

Tegucigalpa, 25 oct (EFE).- Marathón venció este sábado por 1-0 a Motagua, que perdió su primer partido bajo la dirección del español Javier López, en el inicio de la jornada 16 del torneo Apertura del fútbol hondureño.

De local en San Pedro Sula (norte de Honduras), Marathón, que dirige el argentino Pablo Lavallén, se impuso con un gol de su compatriota Nicolás Messiniti en el primer tiempo.

López asumió como entrenador del Motagua a partir de la cuarta jornada, después de tres derrotas al hilo del equipo que entonces dirigía el argentino-hondureño Diego Vázquez, lo que le costó el puesto.

Con López en el banquillo, Motagua es sexto en la clasificación con 19 puntos en 13 encuentros jugados, mientras que Marathón llegó a 30 enteros, uno menos que Olimpia, líder del torneo y que el domingo se medirá ante Real España.

En el primer partido de este sábado, Choloma y Juticalpa empataron a dos goles.

Juticalpa es octavo con 17 unidades y Choloma está situado en la novena casilla con 11.

La jornada se completará el domingo con los partidos Olancho-Génesis y Olimpia-Real España. EFE

gr/gbf

(foto)