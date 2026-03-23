Motagua sigue líder e invicto en Honduras tras empatar con Real España

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Tegucigalpa, 22 mar (EFE).- El Motagua, que este domingo empató 1-1 con Real España, sigue liderando el torneo Clausura hondureño, además de ser el único invicto después de doce juegos disputados.

De local en Tegucigalpa, Motagua volvió a mostrar el buen momento que atraviesa, con un fútbol rápido y vistoso, en un juego ante el Real España correspondiente a la decimocuarta jornada.

El partido, uno de los clásicos del fútbol hondureño, fue de dominio alterno, aunque Motagua ejercicio mayor control en el segundo tiempo.

Cuando mejor jugaba el Motagua, que dirige el español Javier López, Real España se puso en ventaja al minuto 34 con gol de cabeza de Eddie Hernández, otrora jugador del equipo local.

Los dirigidos por López empataron al minuto 81 en piernas del brasileño John Kleber, quien remató una pelota en el área rechazada de cabeza por un defensa del Real España.

El resultado deja al Motagua en la cima con 26 puntos, los mismos que suma el Real España, pero es líder por mejor promedio de goles y un partido menos en lo que va del campeonato.

En el primer juego de la jornada, Marathón, con el argentino Pablo Lavallén como entrenador, derrotó por 2-0 al Victoria de su compatriota Hernán Medina.

Dos goles de Rubilio Castillo, el primero al minuto 50 y el segundo al 82, de penalti, le dieron el triunfo a Marathón, que ocupa la cuarta casilla con 21 enteros, mientras que Victoria sigue sumando derrotas y es noveno con diez.

Olimpia, con el uruguayo Eduardo Espinel como estratega, de visita vapuleó por 1-6 al colista Juticalpa, que sigue en el último lugar (undécimo) con diez unidades.

Los pupilos de Espinel se fueron al descanso con la ventaja de 1-2 ante un Juticalpa, que intentaba hacer daño al contragolpe ante el asedio que ejercía el Olimpia.

Un doblete de Michael Chirinos, a quien se sumaron Elison Rivas, autor del primer gol; José Mario Pinto, Edwin Rodríguez y Josman Figueroa, este último cuando estaba finalizando el juego, le dieron la victoria al Olimpia, vigente campeón, que ha escalado a la tercera posición con 22 puntos.

La jornada continuará el lunes con el partido entre Universidad Pedagógica y Olancho, mientras el martes Choloma recibirá al Génesis.

El Platense tiene descanso en la decimocuarta fecha. EFE

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