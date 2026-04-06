Motagua toma el liderato provisional en Honduras

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Tegucigalpa, 5 abr (EFE).- Motagua, dirigido por el español Javier López, se impuso este domingo por 3-1 a Génesis y asumió el liderato provisional del torneo Clausura hondureño, además de mantenerse como el único equipo invicto de la competición.

Motagua ratificó su buen momento en el estadio José de la Paz Herrera con un fútbol rápido y vistoso ante un Génesis incapaz de resistir el dominio local en un partido de la decimosexta jornada.

Los goles de las Águilas fueron del brasileño Jhon Kleber Oliveira, José Alejandro Reyes y Jefryn Macías. Génesis recortó distancias con un penalti del brasileño Gabriel Araújo.

Con este resultado, Motagua suma 29 puntos, la misma cifra que el Real España, que bajo el mando del costarricense Jeaustin Campos cerrará la jornada este lunes ante el Juticalpa, duelo en el que se pondrá en juego la cima de la clasificación.

Victoria, que tiene al argentino Hernán Medina como timonel, venció por 3-2 a Universidad Pedagógica.

Ángel Barrios, Carlos Bernárdez y el cubano Yaudel Lahera le dieron el triunfo a Victoria, que ocupa la novena casilla con 13 enteros, mientras que los universitarios, que son sextos, con 17, descontaron por medio de Jairo Róchez y Aaron Zúñiga.

Platense propinó un duro revés al Marathón, que dirige el argentino Pablo Lavallén, al que derrotó por 3-1.

Marathón, que aspiraba a recortar distancias con el liderato, se vio superado por un Platense que castigó sus errores defensivos desde el arranque.

Platense se puso en ventaja en el minuto 28 con un gol de Erick Puerto, pero Marathón, cuarto con 21 puntos, empató en el 45 por medio de Rubilio Castillo, de penalti.

Tras el descanso, Platense salió volcado al ataque y en el minuto 51 Georgie Welcome anotó el segundo. El tercer tanto definitivo llegó en el 70, de nuevo en las botas de Puerto.

Con este triunfo, Platense suma 14 puntos, los mismos que el Choloma, que el sábado cayó por 1-3 ante Olancho, del técnico colombiano Jhon Jairo López.

Choloma sorprendió en el minuto 14, cuando el paraguayo Enrique Borja aprovechó un error en la salida de la defensa de los ‘Potros’ del Olancho, que reaccionó en el 24, cuando Yemerson Cabrera igualó el marcador y Marlon Ramírez puso el 2-1 al 38.

En la segunda mitad, Olancho mantuvo el control y amplió su ventaja en el minuto 58 por medio de Jorlian Sánchez, quien sentenció el encuentro. EFE

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