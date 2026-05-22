Movilizaciones en cinco ciudades de Bolivia exigen el fin de los bloqueos de carreteras

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La Paz, 21 may (EFE).- Ciudadanos de distintos sectores en al menos cinco capitales regionales de Bolivia se movilizaron este jueves para exigir el cese de los bloqueos de carreteras impulsados por sindicatos campesinos y sectores afines al exmandatario Evo Morales para pedir la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz.

Las marchas se registraron en la ciudad oriental de Santa Cruz, la central Cochabamba, la amazónica Trinidad, la andina Oruro y la sureña Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial, con consignas en contra de los bloqueos y en «defensa de la democracia».

Las movilizaciones fueron lideradas por los comités cívicos regionales y en algunas participaron autoridades locales, universitarios, comerciantes, plataformas ciudadanas, productores agrícolas y transportistas, todos con banderas de Bolivia y de sus respectivos departamentos.

Una de las más concurridas se registró en Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico del país, con la participación de su gobernador, Juan Pablo Velasco, que pertenece a la opositora alianza Libre, del expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

La marcha llegó hasta la plaza principal de la ciudad, donde algunos líderes pronunciaron discursos, como el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, quien lamentó que haya desabastecimiento de alimentos y medicamentos en las ciudades más afectadas por los bloqueos.

Cochamanidis cuestionó que el Gobierno de Paz «siga sentándose y pidiendo diálogo con quienes nos están matando», en alusión a los sectores que realizan los bloqueos, y reiteró el pedido de que se declare un «estado de excepción sectorizado».

El líder ciudadano emplazó al Ejecutivo a «desbloquear todo el país» hasta este domingo e indicó que si no lo hace, los pobladores de Santa Cruz se organizarán para ir a levantar los cortes de rutas, advirtiendo que «lo que pase será responsabilidad del Gobierno central y de los criminales que están en las calles».

«No vamos a permitir que caiga un Gobierno democrático, no vamos a aceptar a nadie que no sea quien las urnas decidió. Y si tenemos que dar la vida para defenderlo, lo vamos a hacer. La democracia se respeta y se defiende», agregó.

La Paz es el departamento donde se concentran las protestas de sindicatos de campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Morales (2006-2019) que exigen la renuncia de Paz, que lleva seis meses de gestión.

Los bloqueos comenzaron en ese departamento el 6 de mayo y se han extendido en los últimos días a regiones como Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.

Además de los problemas de desabastecimiento, las autoridades nacionales reportaron que ya son cuatro personas fallecidas, incluidos una ciudadana de Belice y un niño de 12 años, al no poder recibir atención médica oportuna por los cortes de vías. EFE

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