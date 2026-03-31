MSF: Más del 20 % de las supervivientes de violencia sexual en Darfur (Sudán) son menores

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Nairobi, 31 mar (EFE).- El 20 % de las supervivientes de violencia sexual en la región sudanesa de Darfur (oeste) son menores de edad, cifra que se eleva al 27 % en el caso del pueblo de Tawila, en Darfur del Norte, denunció este martes Médicos Sin Fronteras (MSF).

«Los datos que presentamos son solo una fracción de lo que pasa realmente en las comunidades. Creemos que hay muchas personas sin acceso a servicios sanitarios», declaró la matrona de MSF Gloria Endreo, que trabajó en Tawila, durante la presentación en Nairobi del informe titulado «‘Hay algo que quiero contarte…’. Sobrevivir a la crisis de violencia sexual en Darfur».

Endreo también lamentó que muchas de las personas «se quedan en silencio» ante la falta de medios de transporte hasta las instalaciones de Tawila, el único hospital de la región que atiende a víctimas de violencia sexual.

Tras la toma de El Fasher (capital del estado de Darfur del Norte) por parte de las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) el 26 de octubre de 2025, MSF atendió a más de 140 supervivientes que huían de la ciudad hacia Tawila en noviembre, de las que el 94 % fueron atacadas por hombres armados.

Un 90 % fueron asaltadas en su huida desde El Fasher hasta Tawila, y el 98 % de los agresores fueron identificados como milicianos de las FAR o de algún grupo armado aliado, que se enfrentan al Ejército sudanés desde abril de 2023.

Las violaciones fueron perpetradas a menudo por varios individuos y delante de sus familias, y se dirigieron «deliberadamente» contra comunidades no árabes como «forma de humillación y terror», según el informe.

«Dos de las mujeres de nuestro grupo fueron violadas por milicianos de las FAR delante de nosotras. Fueron 4 o 5 hombres los que lo hicieron juntos. Una chica tenía 22 años y murió allí. Éramos un grupo de 10 en total», declaró a MSF una mujer de 27 años bajo condición de anonimato en Tawila.

El hacinamiento en los campamentos, la falta de seguridad básica y las condiciones precarias aumentaron aún más la vulnerabilidad de las víctimas.

Violencia sexual lejos del frente

Los equipos de MSF en el estado de Darfur del Sur, que se encuentra a cientos de kilómetros de los combates terrestres, constataron que el 34 % de las supervivientes fueron agredidas mientras trabajaban en el campo o se desplazaban a él.

Otro 22 % fue sometido a violencia sexual mientras recogían leña, agua o alimentos, y hasta 41 menores de cinco años fueron víctimas de este tipo de violencia, lo que indica que estos actos también se dan en la vida cotidiana de las mujeres sudanesas de esta región.

Allí, las víctimas declararon que el 68 % de los agresores eran hombres armados, mientras que un 24 % fueron identificados como civiles, un 15,3 % como parejas o miembros del mismo hogar, y un 2,5 % como integrantes de grupos delictivos.

En el 59,8 % de los casos en Darfur del Sur, las víctimas fueron agredidas por parte de más de un individuo en el mismo ataque.

«Cada día, cuando la gente va al mercado, hay cuatro o cinco violaciones. Cuando vamos a cultivar, ocurre lo mismo. Los hombres se cubren la cabeza y violan a las mujeres», indicó una mujer de 40 años de Jebel Marra (Darfur del Sur).

Desde el inicio de la guerra entre las FAR y el Ejército de Sudán, decenas de miles de personas han muerto como consecuencia -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000-, y ha obligado a más de 13 millones a abandonar sus hogares, por lo que se considera la peor crisis humanitaria actual del planeta. EFE

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