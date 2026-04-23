MSF alerta de brotes epidémicos en el este de Chad, zona de acogida de refugiados de Sudán

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Ginebra, 23 abr (EFE).- El este de Chad, zona que acoge a más de 900.000 refugiados sudaneses desde el inicio de la guerra civil en ese país hace tres años, está sufriendo brotes de sarampión y meningitis C, en coincidencia con un aumento del flujo de desplazados desde la nación vecina, alertó este jueves Médicos Sin Fronteras (MSF).

Desde enero de 2026 más de 1.500 pacientes han sido ingresados en unidades de aislamiento gestionadas por MSF en la zona, entre ellos 212 niños con meningitis C en la ciudad de Adré, de los que 25 murieron, indicó la organización humanitaria en un comunicado.

La situación ha empeorado especialmente en Adré, cerca de la frontera con Sudán, donde de sólo 16 casos de sarampión en enero se pasó a 371 en marzo, mientras que los de meningitis C se elevaron desde 18 en el primer mes del año a 109 en el tercero, indicó MSF.

«Cada día vemos llegar a niños con casos graves de sarampión, e menudo complicados con neumonía, que requieren hospitalización urgente», describió la responsable local de actividades médicas de MSF, Isabelle Kavira.

Ello ha causado una casi total saturación de las instalaciones para el tratamiento de enfermedades como la meningitis, indicó la ONG con sede en Ginebra. EFE

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