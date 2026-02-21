Muere a los 86 años David Santalla, icono de la comedia y el teatro popular de Bolivia

La Paz, 21 feb (EFE).- El actor y comediante boliviano David Santalla falleció este sábado a los 86 años, tras una prolongada lucha contra el cáncer, informaron los médicos que se encargaban de su tratamiento con autorización de su familia.

«Tengo que informar, obviamente con la venia familiar, el fallecimiento del señor David Santalla a las 15:20 (19:20 GMT)», declaró a los medios locales el director del Instituto Chuquisaqueño de Oncología (ICO), Jorge Tango.

El especialista indicó que Santalla padecía una enfermedad oncohematológica y que en el último tiempo recibía el tratamiento correspondiente en la ciudad de Sucre (sureste), aunque su estado general se deterioró progresivamente.

«Hace unos minutos, mi papá ha fallecido… Lo amé tanto, aprendí tanto, y no se puede describir lo que se siente en la profundidad del cuerpo. ¡Él siempre será! Como la lluvia que cae en el campo, como un lápiz al dibujar, como un gesto amable cuando lo necesitas… ¡Por siempre serás!», escribió en sus redes sociales Yungaro Santalla.

Por su parte, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó en X que: «hoy Bolivia pierde no solo a un artista, sino al hombre que mejor supo leer nuestra alma a través de la risa. David fue el espejo donde nos miramos con ternura, crítica y orgullo; un genio que convirtió el escenario en un altar de la identidad nacional».

Santalla nació en La Paz el 16 de agosto de 1939. A los 10 años se trasladó a Chile debido al exilio de su padre, militar de profesión. En ese país llegó a integrar la selección chilena de gimnasia y natación en 1957, antes de regresar a Bolivia.

Ya en su país natal, desarrolló un estilo propio basado en la recreación de acentos y personajes de distintas regiones, combinados con un humor fino y observacional. De esa etapa surgieron figuras emblemáticas como Toribio, un hombre de origen humilde que busca superarse; la cholita Salustiana, de carácter divertido y a la vez osado; y don Enredoncio, un adulto mayor algo gruñón con una mirada singular sobre la vida cotidiana.

También tuvo una destacada participación en el cine boliviano. Actuó en «Chuquiago», de Antonio Eguino (1977), y en «Cuestión de Fe», de Marcos Loayza (1995). Su papel más recordado en la pantalla grande fue en «Mi Socio», de Paolo Agazzi (1983), considerada una de las películas más importantes del cine boliviano y que tuvo una segunda parte en 2019.

Además, Santalla publicó varios libros vinculados a sus vivencias personales y a su trayectoria en el teatro. EFE

