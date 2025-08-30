The Swiss voice in the world since 1935

Muere a tiros expresidente proeuropeo del Parlamento ucraniano

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
3 minutos

El expresidente del Parlamento ucraniano Andrii Parubii, uno de los protagonistas de las protestas proeuropeas de 2014 en su país, fue asesinado a tiros este sábado en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, y las autoridades buscan al autor.

«Un hombre no identificado disparó varias veces contra el político, matando a Andrii Parubii en el acto», anunció la fiscalía general ucraniana, que todavía no dio detalles sobre las circunstancias o el motivo del asesino.

El sospechoso del crimen huyó del lugar de los hechos y las autoridades iniciaron un «operativo especial» para dar con su paradero, agregó la fiscalía.

También se abrió una investigación oficial por asesinato y las autoridades judiciales prometieron identificar al atacante.

Parubii, de 54 años, fue presidente del Parlamento ucraniano de 2016 a 2019 y fue protagonista de protestas proeuropeas en Ucrania, primero en la «Revolución Naranja» de 2004 y luego en la de Maidán en 2014.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lamentó el «horrible asesinato» y prometió desplegar «todas las fuerzas y medios necesarios» para esclarecer el crimen.

– «Patriota» –

Medios ucranianos publicaron fotos de la supuesta escena del crimen -cuya autenticidad aún no fue verificada-, que muestran a un hombre con el rostro ensangrentado tendido en el suelo en plena calle en Leópolis, una importante ciudad del oeste de Ucrania.

El sospechoso vestía como un repartidor y conducía una bicicleta eléctrica, informó la emisora pública Suspilne, citando fuentes anónimas.

Parubii fue una conocida figura en el movimiento proeuropeo de Maidán, destacándose como «comandante» de los grupos de autodefensa durante las manifestaciones violentamente reprimidas.

Estas protestas, que exigían un acercamiento a Europa e independencia del Kremlin, finalmente obligaron al presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovich a abandonar el poder y huir a Rusia en 2014.

Ese mismo año, tras la huida del dirigente, Parubii ocupó durante algunos meses el cargo de secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

En la época de la Unión Soviética, el político también militó por la independencia de Ucrania.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, rindió homenaje a la memoria de «un patriota» que «hizo una gran contribución a la formación [del] Estado».

Parubii «dedicó su vida a la lucha por la independencia de Ucrania desde temprana edad», afirmó el actual presidente del Parlamento ucraniano, Ruslán Stefanchuk.

Fue «uno de los fundadores de la Ucrania moderna», agregó la diputada Irina Gerashchenko. «Exigimos que se encuentre al asesino».

bur-led/emp/rnr/hgs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
58 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR