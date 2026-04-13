Muere ahogado un estudiante indígena en Panamá al cruzar río entre críticas por abandono

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Ciudad de Panamá, 13 abr (EFE).- Un estudiante indígena de 16 años falleció en una área remota de Panamá tras ser arrastrado por un río cuando regresaba a su casa, un suceso que se repite con la llegada de la época lluviosa, entre críticas por el abandono de las zonas indígenas del país, según informaron este lunes las autoridades.

El cuerpo del joven fue rescatado la mañana de hoy por vecinos de la zona de Kankintú, en la comarca Ngäbe-Buglé, tras morir ahogado la tarde del domingo al ser arrastrado por la corriente de un río cuando intentaba cruzarlo de regreso a casa, según una información de las autoridades indígenas enviada a EFE.

Supuestamente, el joven estudiante se había movilizado a la comunidad vecina para hacer los deberes escolares, de acuerdo con medios locales. Esa zona de Kankintú, ubicada en el interior de la comarca indígena, es de difícil acceso y se llega principalmente por el río ante la falta de carreteras.

Las autoridades panameñas atribuyen la crecida del río a las fuertes precipitaciones que azotan el país desde el fin de semana, coincidentes con el inicio de la época lluviosa de Panamá – que va desde mayo hasta noviembre aproximadamente- y el curso escolar, de marzo a diciembre.

El Ministerio de Educación lamentó el fallecimiento del estudiante en la comarca Ngäbe-Buglé y suspendió el martes las clases en esa zona y la caribeña provincia de Bocas del Toro, ambas cerca de la frontera con Costa Rica con una amplia comunidad indígena.

«Reiteramos a los padres de familia y acudientes la importancia de extremar las medidas de precaución y supervisión de sus hijos especialmente ante condiciones climáticas adversas, priorizando siempre su seguridad», detalla el comunicado oficial, que insta a «reforzar en casa el material educativo».

No es la primera muerte de estudiantes por ahogamiento en esa comarca, ante la falta de infraestructuras sólidas que ofrezcan seguridad en el camino hasta llegar a los centros educativos, ya que deben atravesar terrenos irregulares y ríos.

En octubre pasado, dos niñas de 5 y 8 años fallecieron ahogadas por una crecida repentina en esa comarca Ngäbe-Buglé, lo que avivó las reiteradas denuncias por el abandono estatal. Este año, el Gobierno ha comenzado a crear más puentes colgantes dentro de la comarca en «beneficio» de 17.000 estudiantes.

Las comunidades indígenas registran las mayores tasas de pobreza en el país, con hasta más del 90 % en algunos casos, de acuerdo con datos oficiales, y según un informe de las ONG Fudespa y JuxlaE sobre «ahogamientos infantiles en la comarca Ngäbe Buglé», en los últimos 25 años ha habido decenas de casos.

En Panamá el 17,2 % de sus 4,2 millones de habitantes se considera indígena, de acuerdo con el censo de 2023. Hay siete etnias indígenas Emberá, Wounaan, Guna, Ngäbe, Buglé, Naso y Bri-Bri, agrupadas en seis comarcas, emberá-wounaan, guna yala, ngäbe-buglé, madugandí, wargandí y naso. EFE

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