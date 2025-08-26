Muere el dramaturgo y escritor Franklin Domínguez, referente de la cultura dominicana
Santo Domingo, 26 ago (EFE).- El dramaturgo, actor y escritor dominicano Franklin Domínguez, considerado gloria del teatro nacional, falleció este martes a los 94 años a causa de complicaciones de salud, informó su familia.
Domínguez, una de las figuras más influyentes en la dramaturgia dominicana y Premio Nacional de Literatura (2003), atravesaba desde años complicaciones de salud desde que en 2014 fuera diagnosticado con cáncer de próstata.
El artista y escritor nació el 5 de junio de 1931 en Santiago, en el norte del país, y en 1963 dirigió la primera película dominicana, ‘La silla’, sobre la juventud dominicana durante la dictadura de Rafael L. Trujillo Molina (1930-1961).
Estudió actuación en la Escuela Nacional de Bellas Artes en Santo Domingo, se licenció en Filosofía y se doctoró en derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Con una producción que abarca desde la tragedia, la sátira política y la ópera, algunas de sus obras han sido traducidas al inglés, francés, chino y ruso, y exhibidas en escenarios como el Teatro Garnier de Mónaco, en el Theatre Royal du Gymnase de Bélgica y en el Madison Square Garden de Nueva York.
Su muerte provocó a reacción de diversos sectores de la vida nacional, así como de colegas, que en las redes le definieron como gloria del arte dominicano, maestro de generaciones y figura clave de la cultura nacional.
El escritor, dramaturgo, director, actor y productor, «dejó un legado invaluable en la cultura dominicana», escribió, por su lado, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo. EFE
