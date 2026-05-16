Muere en la cárcel de máxima seguridad de Ecuador un sobrino de líder de banda criminal

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Guayaquil (Ecuador), 15 may (EFE).- Un hombre identificado como Michael Eduardo Bautista Angulo, sobrino de William Alcívar Bautista (alias Willy o Negro Willy), líder de la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones, murió en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad del país andino, según confirmaron este viernes a EFE fuentes del Ministerio del Interior.

El hombre habría supuestamente tenido una «muerte natural», pero se le estaba realizando la autopsia correspondiente para determinar la causa específica del fallecimiento, de acuerdo a información de la cartera de Estado.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), la institución estatal que administra las prisiones, no se pronunció sobre el fallecimiento del recluso, que es el segundo preso de esta cárcel que se conoce que ha muerto en el último mes.

El pasado 15 de abril, el SNAI confirmó la muerte de Charles Suárez, uno de los once condenados a trece años de prisión por terrorismo, tras haber sido declarados culpables por incursionar con armas en un canal de televisión de la ciudad de Guayaquil durante una emisión en vivo, el 9 de enero de 2024, en medio de una jornada de violencia a escala nacional que incluyó atentados, explosiones, secuestro de policías y motines carcelarios.

El asalto fue atribuido a la banda Los Tiguerones, que lidera Willy, quien estaba detenido en España, pero fue liberado en diciembre pasado por la Justicia de ese país, que consideró que Ecuador no había ofrecido suficientes garantías sobre su vida para ser extraditado.

Suárez murió en un hospital público tras presentar «afectaciones asociadas a una enfermedad hepática preexistente» dentro de la prisión, construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

En esta cárcel también están recluidos el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas; el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otros expolíticos y líderes criminales.

La prisión fue inaugurada en noviembre y construida también como respuesta a la crisis de violencia criminal que azota las prisiones ecuatorianas en los últimos años, donde han sido asesinados más de 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales. EFE

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