Muere la diseñadora escocesa Pam Hogg, que vistió a estrellas como Rihanna o Kylie Minogue

2 minutos

Londres, 26 nov (EFE).- La diseñadora de moda escocesa Pam Hogg, conocida por haber vestido a celebridades como Kate Moss, Kylie Minogue o Rihanna, ha fallecido, según confirmó este miércoles su familia en un comunicado publicado en redes sociales.

«La familia Hogg está profundamente triste por anunciar el fallecimiento de nuestra querida Pamela», escribieron en la cuenta de Instagram de la diseñadora, cuyas últimas horas fueron «pacíficas» y «rodeadas del amoroso cuidado de amigos y familiares queridos».

«El espíritu creativo de Pamela y su obra marcaron la vida de muchas personas de todas las edades y deja un magnífico legado que continuará inspirándonos, trayendo alegría y desafiándonos a vivir más allá de los confines de la convención», continúa el comunicado.

Hogg nunca quiso revelar públicamente su edad, pero de acuerdo con varios medios británicos, habría fallecido a los 66 años.

Tampoco ha trascendido la causa de su muerte, pero su familia agradeció en la nota emitida este miércoles al personal del St. Joseph Hospice, un centro para enfermos terminales de Londres, el «hermoso apoyo» brindado a Hogg.

La artista escocesa estudió Bellas Artes en la Escuela de Arte de Glasgow y lanzó su primera colección de moda en 1981. A lo largo de su carrera, diseñó atuendos para celebridades de alto perfil, como el mono que llevó Kylie Minogue en el videoclip de ‘2 Hearts’ (2007).

Asimismo, vistió a otras artistas como Rihanna, Lady Gaga y Jessie J, así como modelos como Naomi Campbell, Claudia Schiffer o Kate Moss, que además era una de sus amigas cercanas.

De acuerdo con su web, Hogg se definía a sí misma como un icono «punk» y cita la música como una de las mayores influencias para sus diseños. En 2016, diseñó el trofeo de los premios BRIT de la música británica. EFE

