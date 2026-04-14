Muere otro mexicano bajo custodia del ICE en EEUU

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Otro ciudadano mexicano murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, informó el lunes el gobierno de México.

La cancillería mexicana dijo que este último deceso ocurrió el 11 de abril en el Centro Correccional de Winn, en el estado de Luisiana.

Con este nuevo caso asciende a 15 el número de mexicanos muertos en redadas o en centros de detención migratorio, en el contexto de la política antimigratoria lanzada por el presidente Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha calificado la situación de «inaceptable» y recientemente anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Autoridades consulares mantienen comunicación con las estadounidenses para conocer la causa de muerte, circunstancias previas y «esclarecer plenamente los hechos».

Hay «deficiencias graves» en los centros de detención migratoria de Estados Unidos que son «incompatibles con estándares de derechos humanos y protección de la vida de las personas», dijo la dependencia en un comunicado.

El año pasado, murieron al menos 30 personas mientras se encontraban en centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Es el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de ICE.

yug/lp/lb