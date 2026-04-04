Muere por un ataque aéreo un cuarto voluntario de la Media Luna Roja iraní

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Ginebra, 4 abr (EFE).- El voluntario de la Media Luna Roja iraní Abolfazl Dahanavi, de 20 años, falleció este sábado en un ataque aéreo en la zona de Mobarekeh, en la provincia de Isfahán (centro), mientras llevaba a cabo actividades humanitarias.

Según informó la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), Danavi es el cuarto voluntario muerto en acto de servicio desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero.

«Esto es injustificable», indicó FICR, recordando que Danavi había prestado labores de voluntariado con la Media Luna Roja desde los 16 años.

La federación reiteró que el emblema de la Media Luna Roja, que muestran sus voluntarios, es un símbolo internacionalmente reconocido de asistencia humanitaria neutral, por lo que quienes lo portan deben ser protegidos. EFE

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