Muere un bebé haitiano en un Centro de Procesamiento Migratorio en la República Dominicana

Santo Domingo, 15 nov (EFE).- Un bebé recién nacido hijo de una ciudadana haitiana falleció en un Centro de Procesamiento Migratorio en la República Dominicana ubicado en Haina, a unos 20 kilómetros al oeste de Santo Domingo, informó este sábado la Dirección Nacional de Migración (DGM).

El bebé era hijo de una ciudadana haitiana de 20 años, que había sido trasladada al centro en compañía de su hijo, tras ser detenida en Baní debido a su condición migratoria irregular, indicó Migración en un comunicado.

De acuerdo con la versión de la progenitora, mientras esta amamantaba a su hijo en el centro en horas de la madrugada, el recién nacido presentó un episodio de inquietud, seguido de hipo y señales de dificultad respiratoria.

Según Migración, inmediatamente, el personal médico acudió a su auxilio, lo trasladó al dispensario del centro y aplicó las maniobras correspondientes para intentar estabilizarlo. Al mismo tiempo, se activó el protocolo de emergencias y se solicitó apoyo al Sistema Nacional de Emergencias 911.

A su llegada, el equipo del 911 continuó las maniobras avanzadas de reanimación y dispuso su traslado al hospital de San Cristóbal, en esa provincia, «lamentablemente, no fue posible restablecer sus signos vitales», indicaron las autoridades.

Migración señaló que actualmente ofrece acompañamiento emocional y asistencia médica a la madre, quien recibe apoyo de psicólogos y profesionales de la salud de la institución, atendiendo a su estado emocional y garantizando su bienestar durante este proceso.

Además, en coordinación con el Ministerio Público, la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la República Dominicana (Inacif) se ha iniciado una investigación con el propósito de esclarecer las circunstancias del fallecimiento y garantizar la transparencia del proceso, conforme a los protocolos institucionales y a las normativas vigentes.

«La Dirección General de Migración lamenta profundamente esta pérdida irreparable y reafirma su compromiso con la protección de la dignidad humana, el respeto a los derechos de todas las personas bajo su custodia y la actuación responsable y transparente en cada uno de sus procedimientos», indicó la autoridad migratoria del país.

Más de 370.000 haitianos indocumentados han sido deportados desde la República Dominicana en el último año, tras el endurecimiento de las políticas migratorias del Gobierno de Luis Abinader, en medio de denuncias de violaciones a derechos humanos y redadas masivas.

A principios de octubre de 2024, el Gobierno anunció el objetivo de repatriar hasta 10.000 indocumentados por semana, una medida que afecta especialmente a los haitianos, cuyo país enfrenta una aguda y prolongada crisis que solo en este año obligó a 1,4 millones de personas a abandonar sus hogares. EFE

pma/adl