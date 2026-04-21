Muere un coronel que «estuvo en combate» durante ataque de EEUU a Venezuela, dice Gobierno

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Caracas, 21 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes la muerte de un coronel que «estuvo en combate» durante el ataque militar de Estados Unidos contra el país suramericano, que terminó con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero

«Tuvimos la triste y lamentable noticia del fallecimiento de un coronel que estuvo en combate el 3 de enero. Honor y gloria a nuestros combatientes del 3 de enero», afirmó la mandataria encargada durante un encuentro con sectores sociales y políticos en el estado Falcón (noroeste), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Rodríguez no divulgó la identidad ni causa de muerte del funcionario militar en su declaración, en la que reivindicó la petición de levantamiento de sanciones estadounidenses impuestas a Venezuela, como parte de la peregrinación nacional que ha iniciado su Gobierno encargado desde el fin de semana.

La mandataria encargada afirmó que la población venezolana se encuentra unida tras el ataque, lo que consideró «son lecciones» que dejó ese acto.

«No hay forma que desde el exterior se permita una agresión cuando el pueblo está unido», dijo, y llamó a la población a unirse para «curar» la «herida» que dejó el ataque en el país.

Delcy Rodríguez se juramentó como presidenta encargada el pasado 5 de enero, dos días después del ataque estadounidense durante el cual fue capturado el ahora depuesto Nicolás Maduro, quien permanece detenido y en proceso de juicio en Nueva York.

Desde entonces, el Gobierno encargado de Rodríguez reanudó las relaciones con EE.UU., rotas desde 2019, asumió nuevamente la comercialización de petróleo con ese país, e impulsó reformas en los sectores hidrocarburos y minería, para abrirlos a la inversión extranjera y privada, ante el interés expreso de la Administración de Donald Trump.

Según el Ministerio de Defensa de Venezuela, 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana murieron durante el ataque estadounidense, además de otros 32 funcionarios cubanos, según indicó el Gobierno de ese país caribeño. EFE

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