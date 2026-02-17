Muere un niño palestino de 13 años al explotar munición israelí abandonada cerca de Jericó

Jerusalén, 17 feb (EFE).- Un niño palestino de 13 años murió y otros dos resultaron heridos este martes, tras la explosión de munición israelí sin detonar en la aldea de Jiftlik, localizada en el Valle del Jordán, a unos 30 kilómetros de Jericó, en Cisjordania.

El niño ha sido identificado como Muhamad abu Dallah, de 13 años, de la aldea de Jiftlik, confirmó a EFE una fuente de la Administración Civil israelí.

Por su parte, el Ejército israelí había confirmado poco antes, en un comunicado, haber enviado tropas a la zona tras enterarse de que tres palestinos habían resultado «heridos por jugar con munición sin detonar».

Esta zona constituye además un campo de tiro en la que está prohibida la entrada de personas, según el Ejército, que aseguró que fueron los soldados quienes brindaron atención médica inicial a los palestinos.

En un suceso separado, otro niño resultó herido por disparos de balas de goma de soldados israelíes la noche del lunes en la ciudad de Anata, al noreste de Jerusalén.

La Gobernación de Jerusalén, según recoge el medio palestino Wafa, declaró que el niño fue alcanzado durante una incursión militar tanto en la ciudad de Anata como en el campamento de Shuafat. EFE

