Muere un soldado en un ataque israelí contra un puesto de control en el sur del Líbano

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Beirut, 30 mar (EFE).- Al menos un soldado murió y varios más resultaron heridos este lunes a causa de un ataque israelí contra un puesto de control en la zona de Al Amiriya, en el sur del Líbano, lo que eleva a tres el número de militares libaneses asesinados en las últimas 48 horas.

El Ejército libanés informó en un comunicado de que el bombardeo tuvo como objetivo un puesto de control ubicado en la carretera que une la ciudad de Tiro con la localidad de Qlaila, e identificó a la víctima mortal como Ali Hussein Ajam.

Ajam es el tercer militar libanés fallecido desde el pasado sábado, cuando ya perdieron la vida otros dos en sendas acciones atribuidas a Israel contra las zonas de Deir el Zahrani y Kfar Tebnit, también en el sur del país.

El Ejército no participa en el conflicto iniciado el pasado 2 de marzo entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, como ya ocurrió durante la última guerra de 2024.

Desde hace un mes, el Estado judío mantiene de nuevo una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, así como las afueras de Beirut, que deja ya 1.238 muertos, 3.543 heridos y más de un millón de desplazados en la nación mediterránea.

Además, está enzarzado en intensos combates con Hizbulá en varios puntos del sur del Líbano, donde amenaza con establecer una zona de amortiguación que se podría extender desde la frontera de facto hasta el río Litani. EFE

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