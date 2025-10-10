Muere un soldado israelí en Gaza antes de la implementación de alto el fuego

Jerusalén, 10 oct (EFE).- Un soldado israelí murió ayer jueves en la ciudad de Gaza a causa de fuego de un francotirador, informó este viernes el Ejército israelí, un ataque que tuvo lugar antes de la implementación del alto el fuego en la Franja palestina.

El militar, de 26 años, es Michael Mordechai Nachmani, y según el Ejército murió «en combate en el norte de la Franja de Gaza».

Una fuente militar detalló a EFE que se trató de un disparo de francotirador en la capital gazatí, sin dar más detalles.

Israel y Hamás firmaron un acuerdo de paz para Gaza que fue aprobado anoche por el Gobierno israelí y que prevé un alto el fuego en la Franja que, según dicho texto, entró en vigor con dicha ratificación.

El acuerdo recoge en las siguientes 24 horas el Ejército se retira hasta la llamada «línea amarilla» contemplada en el mismo (por la que sigue manteniendo el control del 53 % del territorio), algo que, según constató EFE en el terreno, ya está ocurriendo. EFE

