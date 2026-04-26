Muere un soldado israelí en un ataque con drones de Hizbulá en el sur del Líbano

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Jerusalén, 26 abr (EFE).- El Ejército israelí anunció este domingo la muerte de un soldado de 19 años en el sur del Líbano debido a un ataque con drones cargados de explosivos por parte del grupo chií Hizbulá.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que en el ataque resultaron heridos cinco militares más, entre ellos un oficial.

Una fuente militar explicó a EFE que el ataque se produjo con drones cargados con explosivos lanzados por Hizbulá.

El grupo chií informó por su parte en un comunicado de que este domingo por la tarde atacó con drones un tanque israelí Merkava en la plaza de la ciudad de Taubeh y que hubo «un impacto confirmado».

El Ejército israelí no detalló si se trata del mismo ataque en el que murió el soldado.

Con su muerte, se eleva a 16 el número de uniformados israelíes fallecidos en el país vecino desde el inicio de la ofensiva, tres de ellos durante el alto el fuego entre Israel y el Líbano en vigor anunciado hace diez días por Estados Unidos.

El Ejército de Israel instó este domingo a evacuar «de inmediato» varias localidades del sur de Líbano ante ataques inminentes tras la orden anoche del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de golpear «con contundencia» a Hizbulá en respuesta a dos proyectiles y un dron detectados en territorio israelí.

Israel mantiene una franja de territorio libanés ocupada, al sur del país vecino, después de que Hizbulá comenzara a atacarle el 2 de marzo en respuesta a la ofensiva en Irán. EFE

mt/psh