Muere una civil rusa tras un ataque ucraniano contra la región de Briansk

1 minuto

Moscú, 26 mar (EFE).- Una civil rusa murió este jueves en la región fronteriza de Briansk tras el ataque de un dron kamikaze ucraniano de corto alcance, según informó el gobernador local, Alexandr Bogomaz.

«El Ejército ucraniano atacó con drones kamikaze la localidad de Zernovo del distrito Suzemski. Lamentablemente, a consecuencia del ataque deliberado y vil murió una mujer», escribió en su cuenta de MAX, el Telegram ruso.

El gobernador, que calificó de «bárbaro» el ataque, expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima y les prometió el «todo el apoyo necesario y la ayuda material».

Según Bogomaz, en el transcurso de la pasada noche, las defensas antiaéreas rusas del Ministerio de Defensa y de las brigadas móviles de la Guardia Nacional «aniquilaron 44 drones de ala fija».

A su vez, la capital rusa también fue objeto durante la pasada noche de ataques de drones: según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, los militares rusos derribaron 22 artefactos aéreos que se dirigían a la ciudad.

Los restos de los drones, neutralizados en las cercanías de la localidad de Klenovo, provocaron un incendio en una casa, hiriendo a un civil.

Ante el peligro de drones, los aeropuertos moscovitas de Domodédovo (sur) y Sheremétievo (norte) detuvieron temporalmente las operaciones.

Según informó en MAX el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche fueron «interceptados y aniquilados 125 drones ucranianos de ala fija» sobre 14 regiones rusas y el mar Negro.EFE

mos/llb