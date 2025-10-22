Mueren 40 migrantes en un naufragio frente a las costas tunecinas

Túnez, 22 oct (EFE).- Al menos 40 migrantes, entre ellos mujeres y niños, murieron este miércoles en el naufragio de una embarcación frente a las costas de Mahdia, en el este de Túnez, informó la agencia oficial TAP.

Según el portavoz del Tribunal de Primera Instancia de Mahdia, la embarcación transportaba a unas 70 personas procedentes de África subsahariana, de las cuales 30 fueron rescatados por la Guardia Costera tunecina. EFE

