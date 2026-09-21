Mueren 48 personas en Nigeria por consumir alcohol adulterado

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Cuarenta y ocho personas murieron en Nigeria en las últimas semanas después de consumir bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, informó este sábado la Agencia Nacional de Administración y Control de Alimentos y Medicamentos de ese país (NAFDAC).

Las intoxicaciones, que también enfermaron a 182 personas, afectaron a tres distritos del estado de Ondo, en el suroeste de Nigeria.

Las víctimas habían consumido una bebida artesanal conocida localmente como «Cola de mono».

Quince personas involucradas en la producción y venta de esta bebida fueron detenidas, precisó la agencia.

Las pruebas realizadas en laboratorios revelaron «altas concentraciones de metanol», sustancia muy tóxica utilizada como solvente o anticongelante, así como de cannabis.

Cinco personas quedaron completamente ciegas y otras dos perdieron parcialmente la visión después de consumir esta bebida adulterada.

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