The Swiss voice in the world since 1935

Mueren diez personas por desnutrición en Gaza, entre ellos dos bebés

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 27 ago (EFE).- El Ministerio de Sanidad de Gaza registró este martes diez personas muertas por hambre y desnutrición, entre ellos dos bebés, según su reporte diario publicado este miércoles, que se refiere a datos del día anterior.

Según detalló a EFE Zaher al Waheidi, responsable del recuento de fallecidos en el ministerio, los dos niños eran bebés de un año.

Con estos nuevos muertos, Sanidad, controlada por el Gobierno del grupo islamista Hamás, eleva a 313 el total de fallecidos por esta causa en el territorio palestino desde que el 7 de octubre de 2023 comenzara la ofensiva israelí, entre ellos 119 niños.

La mayoría de los fallecidos por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre en Gaza han perdido la vida durante los últimos dos meses, después de un bloqueo casi total a la entrada de alimentos y medicinas al enclave por parte de Israel, que controla todos los accesos.

En las últimas semanas, y después de una fuerte presión internacional, Israel ha expandido algo la entrada de alimentos a Gaza y ha vuelto a permitir los envíos de palés con ayuda humanitaria desde el aire, aunque la cantidad de suministros que entra no es aún suficiente para hacer frente a las necesidades de la población, según la ONU.

Más de 62.000 personas, según las autoridades sanitarias locales, han muerto en el enclave palestino desde el inicio de la guerra hace más de 20 meses, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).EFE

vsj/mt/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR