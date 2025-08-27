Mueren diez personas por desnutrición en Gaza, entre ellos dos bebés

1 minuto

Jerusalén, 27 ago (EFE).- El Ministerio de Sanidad de Gaza registró este martes diez personas muertas por hambre y desnutrición, entre ellos dos bebés, según su reporte diario publicado este miércoles, que se refiere a datos del día anterior.

Según detalló a EFE Zaher al Waheidi, responsable del recuento de fallecidos en el ministerio, los dos niños eran bebés de un año.

Con estos nuevos muertos, Sanidad, controlada por el Gobierno del grupo islamista Hamás, eleva a 313 el total de fallecidos por esta causa en el territorio palestino desde que el 7 de octubre de 2023 comenzara la ofensiva israelí, entre ellos 119 niños.

La mayoría de los fallecidos por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre en Gaza han perdido la vida durante los últimos dos meses, después de un bloqueo casi total a la entrada de alimentos y medicinas al enclave por parte de Israel, que controla todos los accesos.

En las últimas semanas, y después de una fuerte presión internacional, Israel ha expandido algo la entrada de alimentos a Gaza y ha vuelto a permitir los envíos de palés con ayuda humanitaria desde el aire, aunque la cantidad de suministros que entra no es aún suficiente para hacer frente a las necesidades de la población, según la ONU.

Más de 62.000 personas, según las autoridades sanitarias locales, han muerto en el enclave palestino desde el inicio de la guerra hace más de 20 meses, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).EFE

