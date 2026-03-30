Mueren dos presuntos subversivos en enfrentamiento con militares en el sur de Perú

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Lima, 30 mar (EFE).- Dos presuntos integrantes de los remanentes del grupo subversivo Sendero Luminoso murieron en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en la selva montañosa del sur de Perú, informó este lunes el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El organismo militar señaló en un comunicado que el enfrentamiento se produjo el último domingo en el sector de Pampa Aurora, en el distrito de Huanta, en la región de Ayacucho, en el marco de operaciones militares desarrolladas en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

En la operación participaron miembros de la Fuerza Especial Conjunta del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (Cioec), el Comando Especial del Vraem, agentes especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público.

Según la información oficial, en el choque fueron abatidos un presunto subversivo identificado con el alias de ‘David’, quien era señalado como miembro titular del Comité Central de los remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem, y otra persona identificada con el alias de ‘Ramírez’.

Las fuerzas de seguridad también incautaron una ametralladora MAG y un rifle calibre 22.

El Comando Conjunto señaló que las operaciones contra los remanentes de Sendero Luminoso que hay en la región continúan «en estricto cumplimiento de la legislación vigente, respetando de manera irrestricta los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario».

El Vraem es una amplia zona de selva montañosa que comprende territorios de cinco regiones del centro y sur del país por donde los remanentes senderistas, que se autodenominan ‘Militarizado Partido Comunista del Perú’, se desplazan en alianza con el narcotráfico, según fuentes oficiales.

Sendero Luminoso fue considerado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como responsable de la mayoría de las más de 69.000 víctimas que dejó el conflicto interno (1980-2000), iniciado por esta organización maoísta fundada por el profesor universitario Abimael Guzmán con la intención de replicar en Perú la revolución china. EFE

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