Mueren siete civiles y diez yihadistas en Chad en un ataque del grupo nigeriano Boko Haram

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Yamena, 16 jul (EFE).- Al menos 17 personas (siete civiles y diez terroristas) murieron este jueves y otras seis resultaron heridas en un ataque atribuido al grupo yihadista nigeriano Boko Haram y repelido por el Ejército chadiano en una isla del lago Chad, fronterizo con Nigeria, informaron a EFE fuentes militares.

El ataque ocurrió alrededor de las 05:00 hora local (04:00 GMT) contra pescadores en una isla cercana a la subprefectura de Bagassola, en la provincia chadiana de Lac, donde la unidad antiterrorista del Ejército chadiano reaccionó contra los atacantes.

«Nos alertaron rápidamente y actuamos sin demora. Logramos neutralizar a diez atacantes, todos terroristas. Entre las víctimas se encuentran siete pescadores muertos, entre ellos tres mujeres, y seis heridos que actualmente reciben tratamiento en un hospital local», declaró a EFE el capitán Adam Mahamat Issa, de la unidad antiterrorista del Ejército, a cargo de la operación militar.

«Es trágico que se hayan perdido tantas vidas. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias. Estamos intensificando las patrullas en la zona para prevenir futuros ataques», añadió por teléfono el capitán.

Las víctimas civiles, que se encontraban pescando en la zona, fueron emboscadas por los atacantes armados.

«Estábamos pescando cuando oímos disparos. Intentamos huir, pero eran demasiados. Vi caer a mis amigos, fue un momento aterrador. Tuve que tirarme al agua para esconderme entre los juncos», relató por teléfono a EFE Djido Goudja, superviviente del ataque.

«Cuando llegó el Ejército, casi me disparan, pensando que era uno de los terroristas. Lo que pasó esta mañana fue horrible», agregó Goudja.

Desde hace tiempo, la región del lago Chad es blanco habitual de ataques yihadistas, donde la población civil que se desplaza a los campos, los mercados o a pescar cerca del lago suele ser atacada con frecuencia, pese al despliegue de fuerzas de seguridad en la zona.

Situado en las fronteras de Chad, Níger, Camerún y Nigeria, el lago es una extensión de agua salpicada de islotes que sirven de escondrijo a grupos yihadistas como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP).

Los miembros del grupo suelen desplazarse en vehículos motorizados o canoas, lo que les permite atacar con rapidez -a menudo a través de incursiones nocturnas o al amanecer- y retirarse antes de que lleguen las fuerzas de seguridad.

Los pescadores, que constituyen una parte vital de la economía local, se ven particularmente afectados, ya que deben encontrar un equilibrio entre la necesidad de subsistir y el riesgo de ser atacados por terroristas.

Boko Haram e ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, según Naciones Unidas. EFE

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