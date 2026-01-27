Mueren tres turistas franceses al volcar una embarcación en el norte de Omán

El Cairo, 27 ene (EFE).- Al menos tres turistas franceses murieron y otros dos resultaron heridos este martes al volcar una embarcación cerca de un puerto de la zona de Mutrah, en el norte de Omán, donde las autoridades han conseguido evacuar a los afectados tras este suceso cuyas causas están siendo investigadas.

La Policía omaní dijo en un comunicado publicado en su cuenta de X que la información inicial recabada indica que la embarcación volcó a unas 2,5 millas náuticas del puerto Sultán Qabús de Mutrah con un grupo de 25 turistas franceses a bordo, entre los que se encontraban un guía y el capitán del barco.

«El incidente causó la muerte de tres turistas y heridas leves a otros dos, quienes fueron atendidos por ambulancias de la Autoridad de Defensa Civil y Ambulancias en el lugar. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del accidente», añadió la nota.

Según fuentes consultadas por el rotativo omaní Oman Observer, la embarcación se dirigía desde la capital, Mascate, a las islas Damaniyat, una zona protegida del golfo de Omán conocida por sus paradisíacas playas, corales, biodiversidad y aguas cristalinas.

Asimismo, apuntaron que algunos de los turistas fueron rescatados por un barco civil que transitaba por el área, mientras que las fuentes indicaron al medio que las condiciones climatológicas empeoraron «de repente», pero que el estado del mar había estado «agitado». EFE

