Mujer acusada de tirotear la casa de Rihanna en Los Ángeles se declara no culpable

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Los Ángeles, 25 mar (EFE).- La mujer de Florida que enfrenta más de una docena de cargos por intento de asesinato, tras haber disparado presuntamente un rifle semiautomático contra la residencia de la superestrella del pop Rihanna, se declaró este miércoles no culpable en una corte de Los Ángeles.

Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida, fue detenida en un vecindario cercano a la residencia de la cantante después de huir del lugar.

El tiroteo ocurrió el mediodía del domingo 8 de marzo, cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista a bordo de un Tesla blanco y disparó contra la vivienda, ubicada en el lujoso vecindario de Beverly Crest.

Rihanna y su pareja, el rapero estadounidense A$AP Rocky, y sus tres hijos, se encontraban en la vivienda, pero ninguno sufrió heridas.

Ortiz enfrenta un cargo de intento de asesinato, diez cargos de agresión con arma semiautomática y tres cargos de disparos contra una vivienda.

Inicialmente se le fijó una fianza de 10 millones de dólares, pero después fue rebajada a 1.875.000.

El abogado defensor de Ortiz pidió hoy al tribunal que rebaje el valor de la fianza, pero la Fiscalía de Los Ángeles se opuso alegando que existe riesgo de fuga ya que ella reside en Florida y había sido arrestada previamente.

Además, la Fiscalía angelina advirtió sobre su peligrosidad citando que la mujer supuestamente disparó «20 proyectiles con un fusil tipo AR» contra la vivienda, según información citada por FOX11.

Las autoridades aún investigan los posibles motivos de la mujer para disparar varias rondas contra la vivienda. Las pesquisas se han concentrado en las publicaciones en Facebook de la mujer que nombró a la intérprete de ‘Umbrella’ y ‘Diamonds’ y le pedía que le “hablara directamente”.

De ser encontrada culpable de todos los cargos, Ortiz enfrentaría una condena máxima de cadena perpetua.

Una nueva audiencia en el caso fue fijada para el próximo 8 de abril. EFE

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