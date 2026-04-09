Mulino rebaja tensiones sobre la detención de embarcaciones panameñas en puertos chinos

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Ciudad de Panamá, 9 abr (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rebajó tensiones este jueves sobre el aumento de los controles de buques de bandera panameña en puertos de China con la esperanza de que vayan disminuyendo próximamente, aunque aclaró que no permitirán que se prolonguen en el tiempo.

«Es un tema que estamos viendo con mucho cuidado porque es tremendamente técnico. Sí hemos transmitido nuestra preocupación a las autoridades diplomáticas de China porque para unas cosas es PPC (Panama Ports Company) y para otras el Gobierno de China», señaló Mulino.

Se ha registrado un aumento en las inspecciones de barcos de bandera panameña en los puertos chinos después de que la Corte Suprema de Panamá anulara la concesión de gestión de dos puertos cerca del Canal de Panamá a Panama Ports Company, filial del grupo hongkonés CK Hutchison, una decisión que coincidió además con las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, por la supuesta influencia china sobre la vía.

«Espero y confío que el escalamiento de este tipo de acciones vaya en disminución en positivo. A nosotros, como he dicho antes de este conflicto, no nos interesa tener un problema con China. No nos interesa pero tampoco vamos a permitir que estas cosas sigan ad infinitum», detalló Mulino.

El presidente de Panamá explicó que «más que el nombre de Panamá está en juego la carga mundial, que sale de China en grandes proporciones al resto del mundo y, de alguna medida, perjudica también la carga china (…) y los buques no son propiedad de empresas panameñas sino de ranking mundial».

Esas detenciones no implican necesariamente la confiscación de las embarcaciones o su carga, sino retrasos en las salidas, o inspecciones adicionales, por parte de las autoridades portuarias chinas.

Mulino detalló que desean saber el «fundamento» de esas detenciones que «no tienen que ver con retaliaciones políticas», sino que «ellos tienen que intensificar las revisiones de los buques desde el punto de vista de seguridad marítima».

«Sobre que haya incremento (de detenciones), estuve viendo las cifras de otros registros competidores y no están muy por debajo de las nuestras (….) Este es un procedimiento que se utiliza en todos los puertos del mundo», apuntó.

Mulino dio esas declaraciones tras recorrer este jueves el Puerto de Balboa, ubicado en las proximidades del Canal de Panamá por el lado del Pacífico, en medio de la polémica internacional por el fallo del Tribunal Supremo tras el retiro la concesión tanto de ese puerto como otro en el Atlántico a la empresa china el pasado 30 de enero.

Tras quedar sin efecto el contrato, las autoridades entregaron la operación transitoria de hasta 18 meses del puerto de Balboa (Pacífico) a APM Terminals, una filial de Maersk, y la del puerto de Cristóbal (Atlántico) a Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC). EFE

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