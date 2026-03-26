Multinacional de bebidas alcanza récord histórico en evaluación global de sostenibilidad

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Ciudad de México, 26 mar (EFE).– Coca-Cola FEMSA alcanzó una puntuación histórica de 81 puntos en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de S&P Global, según destaca su Informe Integrado 2025, que marca un hito en su trayectoria de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Este logro consolida a la embotelladora como un referente tras ser incluida en el Sustainability Yearbook y reportar bajo estándares internacionales como NIIF S1 y S2.

Así, la compañía acompañó este desempeño institucional con una sólida operación comercial que alcanzó un volumen de ventas de 4.150 millones de cajas unidad en la región.

Aunado a esto, el informe, que se puede consultar en la web, revela que este reconocimiento es resultado de una estrategia donde la sostenibilidad es el núcleo del modelo operativo.

“La sostenibilidad no avanza si es parte de un área de una compañía; la única forma en que podemos avanzar es cuando forma parte de cómo operamos como una empresa”, afirmó en una entrevista para EFE la vicepresidenta de Asuntos Corporativos, Catherine Reuben.

Además, la directiva subrayó que este enfoque implica un giro cultural profundo: “la sostenibilidad solo funciona si la responsabilidad se comparte”, señaló al explicar la integración de estas metas en todas las áreas del negocio.

Liderazgo hídrico y eficiencia operativa

Uno de los pilares que impulsó esta calificación fue el cumplimiento anticipado de las metas hídricas de su Bono Vinculado a la Sostenibilidad (SLB), donde las plantas de Brasil, Colombia y México ya superaron la meta de 1,26 litros de agua por litro de bebida producida, un objetivo trazado originalmente para 2026.

Asimismo, a nivel global, la empresa alcanzó una razón de uso de agua de 1,35 litros, apoyada por una inversión de 82 millones de dólares en tecnologías de ahorro desde 2022.

Digitalización y rentabilidad

En lo comercial, la evolución hacia un modelo «phygital» ha sido determinante para la resiliencia financiera, donde, para el director de Marketing y Capacidades Comerciales, Juan Pablo de Velasco, “el crecimiento empieza antes (…) cuando ponemos al cliente en el centro”, subrayando que el canal tradicional representa el 80 % de su clientela.

Bajo esta premisa, la plataforma Juntos+ ya cuenta con 1,3 millones de clientes activos que generan ventas anuales por 3.500 millones de dólares.

El vicepresidente de Finanzas, Gerardo Cruz, explicó que la compañía actuó “con agilidad y decisión para proteger la rentabilidad y generación de efectivo sin afectar nuestra estrategia a largo plazo”, lo que permitió alcanzar un retorno sobre el capital invertido (ROIC) del 14,1%. Cruz detalló que la digitalización une el pedido digital con la visita física mediante instrumentos que “dan instrucciones muy precisas personalizadas para ese cliente” para generar el mayor valor posible.

Gestión de talento y futuro

Finalmente, la dimensión interna reflejó un avance en diversidad, con un 32,3 % de mujeres en posiciones de liderazgo. Para la directora de Atracción y Gestión de Talento, Mariana Pavón, la empresa busca “crear oportunidades para atraer gente, para retenerla y desarrollarla”, tras cerrar más de 20.000 vacantes en la región durante 2025.

Pavón hizo hincapié además en el compromiso con el relevo generacional: “Hemos tenido la oportunidad de tener más de 1.700 jóvenes participando con nosotros”, refiriéndose a los programas de pasantías y graduados en los diez países donde opera la embotelladora. EFE

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La Agencia EFE contó con el apoyo de Coca-cola FEMSA para la elaboración de este contenido.