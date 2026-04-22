Murales en Irán proyectan el desafío en la guerra con Estados Unidos

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Desde el estallido de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos aparecieron coloridos murales en Teherán y en otras grandes ciudades, cargados de simbolismo y temas de resistencia y desafío.

Los murales y pancartas fueron durante mucho tiempo una característica definitoria del paisaje urbano de Irán, especialmente en la capital, donde, ubicados en plazas centrales, reflejan el mensaje político del Estado y su política exterior.

Desde la revolución de 1979 que estableció la República Islámica, este tipo de imágenes sirven como medio para reflejar la ideología y la memoria colectiva.

En los últimos días un mural en Teherán muestra un portaaviones estadounidense cargando ataúdes cubiertos con banderas de Estados Unidos, rodeado de pequeñas embarcaciones con bandera iraní y un helicóptero.

La imagen evoca el dominio en el mar, donde las fuerzas armadas iraníes continúan el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz, vía por la que transita una quinta parte del petróleo mundial y del gas natural licuado en tiempos de paz.

Otro mural representa a un hombre levantando ambos brazos, cada uno envuelto en la bandera iraní, con las manos formando un corazón.

Otro muestra la bandera iraní extendiéndose por el muro, con su emblema en forma de tulipán y un misil en el centro, mientras una joven sostiene una pancarta que dice: «Todos hemos venido por la revolución», en referencia al apoyo a la revolución islámica de 1979.

En otro lugar un mural traza la cronología del liderazgo clerical en Irán. Comienza con el fundador de la república islámica, Ruholá Jomeini, seguido por Alí Jamenei, quien murió en el ataque inicial de Estados Unidos e Israel al inicio de la guerra el 28 de febrero, y culmina con su sucesor e hijo, Mojtaba Jamenei.

Otras obras muestran drones iraníes destrozando la Estrella de David, emblema de la bandera de Israel, mientras que un mural presenta a manifestantes reunidos frente a la plaza Azadi, coreando «¡Muerte a Estados Unidos!», con uno de ellos sosteniendo un retrato de Alí Jamenei.

Entre los murales antiestadounidenses más llamativos y duraderos se encuentran los que rodean la antigua embajada de EEUU en el centro de Teherán, hoy convertida en un museo conocido como el «Nido de Espías».

Uno de ellos representa una Estatua de la Libertad fracturada, con un brazo roto y rodeada de escenas de destrucción, mientras que otro muestra la bandera estadounidense con calaveras en lugar de sus estrellas.

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