Nace la Asociación de Escritores Hispanos para visibilizar el español en Países Bajos

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Imane Rachidi

Utrecht (Países Bajos), 22 abr (EFE).- La comunidad hispanohablante en Países Bajos dio este miércoles un paso para ganar visibilidad en el panorama cultural con la creación de la Asociación de Escritores Hispanos, una iniciativa que aspira a romper la “infrarrepresentación” del español en el país y marcar “un antes y un después” en la visibilidad de las letras hispanas.

La nueva entidad, que se presentará formalmente esta tarde en el Instituto Cervantes de Utrecht con motivo del Día Internacional del Libro, reúne a 26 escritores de nueve nacionalidades en Países Bajos, con el objetivo de dar mayor proyección a la literatura en español en un entorno donde, pese al creciente interés, sigue ocupando un lugar marginal.

El director del Instituto Cervantes de Utrecht, Alberto Gascón Gonzalo, subrayó en declaraciones a Efe que la iniciativa refleja la capacidad de organización de una comunidad que, dijo, “está unida en su diversidad” y que agrupa a casi 600 millones de hablantes en todo el mundo.

“Está llamada a ser un antes y un después en la visibilidad de las literaturas en español”, afirmó Gascón, quien consideró que la asociación puede convertirse en “una herramienta clave” para acceder a festivales, editoriales y nuevos públicos en el país, donde “las sinergias, complicidades y posibilidades de colaboración son casi infinitas”.

La organización nace tras años en los que numerosos autores hispanohablantes han desarrollado su actividad de forma dispersa y con poca presencia en el circuito cultural neerlandés.

Su creación responde, en parte, a la frustración de un grupo de escritores que no logró participar como colectivo en el Festival Internacional de Literatura de Utrecht, lo que impulsó su decisión de organizarse formalmente.

“Países Bajos es un país extraordinariamente abierto y dinámico en lo cultural, pero no siempre es fácil abrirse camino en él”, agrega el director del Cervantes.

Constituida como fundación sin ánimo de lucro y financiada por sus propios miembros, la organización se plantea como una plataforma panhispánica de encuentro entre autores y como puente con el sector editorial, cultural y educativo del país, alejado de enfoques nacionales y orientado a la colaboración entre diferentes tradiciones literarias en español.

Su presidenta, la poeta peruana Karina Miñano, destacó que escribir en español en Países Bajos ha sido durante mucho tiempo una práctica aislada, y defendió la necesidad de crear “un espacio de encuentro” que facilite el diálogo con el mundo literario neerlandés, especialmente en ámbitos como la traducción.

El contexto lingüístico neerlandés, dominado por el inglés como segunda lengua de facto y con fuerte presencia del francés y el alemán, ha dificultado históricamente la expansión del español.

No obstante, en los últimos años se percibe un crecimiento sostenido del interés por esta lengua, impulsado por su peso demográfico, turístico, cultural y económico a nivel global.

En este sentido, Gascón enmarcó la creación de la asociación dentro de una serie de iniciativas recientes que reflejan el dinamismo de la comunidad hispanohablante en el país, como la Plataforma del Español (2022) y el Club de Amigos del Español de La Haya (2025), que evidencian, señala, la “energía y vitalidad” de esta comunidad.

El acto de presentación cuenta con el respaldo de 14 embajadas de países hispanohablantes, entre ellas España, México, Ecuador, Argentina y Colombia, cuyos representantes participarán en una lectura pública de textos literarios para conmemorar el Día del Libro.

El evento congregará hoy a cerca de un centenar de personalidades entre diplomáticos, hispanistas, traductores y autores.

Además, reconocidos autores como Luis García Montero, Gioconda Belli, Héctor Abad Faciolince o Rosa Montero han mostrado su apoyo a la iniciativa mediante mensajes en vídeo, que se emitirán en el Cervantes este miércoles, mientras que el escritor neerlandés Herman Koch y la novelista española Amalia de Tena actúan como padrinos del proyecto.

La asociación aspira ahora a facilitar el acceso a subvenciones, fortalecer la presencia de obras en español en bibliotecas y festivales, fomentar su traducción y ampliar su visibilidad en medios de comunicación, en busca de consolidar un espacio propio para la literatura hispanohablante en el panorama cultural de Países Bajos. EFE

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