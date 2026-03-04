Nacen en Roma dos gemelos de tamarino emperador, el curioso mono de bigotes blancos

Roma, 4 mar (EFE).- El Bioparco de Roma ha anunciado este miércoles el nacimiento de dos gemelos de tamarino emperador, una de las especies de simios más pequeñas y curiosas del mundo, reconocible por sus largos bigotes blancos.

Los gemelos nacieron el pasado 19 de febrero y todavía no ha sido posible determinar su sexo, informó el Bioparco en un comunicado.

Con un peso aproximado de medio kilo, estos primates habitan originalmente en las selvas de la Amazonia y el noroeste de Colombia, áreas actualmente bajo la amenaza de la deforestación y el cambio climático.

Los tamarinos emperador deben su nombre a sus largos bigotes blancos curvados hacia arriba que recuerdan a los que lucía el emperador alemán Guillermo II.

Más allá de su apariencia, esta pequeña especie destaca por una estructura familiar donde los recién nacidos se encuentran bajo el cuidado constante de sus padres, en un proceso de crianza compartida que resulta vital para su supervivencia.

Según explicó la presidenta del Bioparco de Roma, la etóloga Paola Palanza, la presencia y dedicación del padre es «esencial» para que las crías puedan sobrevivir.

En estos primates, es principalmente el padre quien asiste a los pequeños y los transporta sobre su espalda, entregándolos a la madre únicamente para las tomas de leche.

Mientras tanto, la hembra se centra en alimentarse para recuperarse del «gran esfuerzo metabólico» que supone el embarazo y la lactancia de dos gemelos para un animal tan pequeño.

«Se trata de un primate monógamo», precisó Palanza, que señaló que en los mamíferos la monogamia y los cuidados paternos son «muy raros», pues solo están presentes en menos del 5 % de las especies, incluido el ser humano.EFE

